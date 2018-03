Au salon VIP de l’aéroport, les généraux étatsuniens ont parlé aux dirigeants de l’EI à Mossoul pendant trois heures et 23 minutes

Le major-général iranien Qassem Soleimani, commandant en chef du corps des Gardes révolutionnaires, aurait fourni à la classe politique iranienne des preuves d’une coopération entre les États-Unis et l’Etat islamique (EI).

« Quand j’étais au ministère des Affaires étrangères, j’ai rencontré le général Soleimani. Il m’a donné des documents et m’a dit de les envoyer à la face à l’Occident et à l’ONU « , a déclaré Hossein Amir-Abdollahian à Press TV, conseiller spécial sur les affaires internationales du président du parlement iranien.

Amir-Abdollahian a ajouté que le commandant de la Force Quds lui avait demandé « de dire au[Ministre des Affaires Etrangères] Zarif de ne pas tenir de discussions avec les Etats-Unis sur la région parallèlement aux négociations nucléaires, mais si le besoin s’en faisait sentir, il pouvait mettre les documents sur la table et dire aux Etatsuniens leur quatre vérités ».

Les documents fournis « contenaient des informations précises sur la position géographique, l’heure et les détails précis [de la coopération des États-Unis avec l’EI] ».

« Lorsque Mossoul en Irak était sous l’occupation de l’EI, un A330 étatsunien a atterri à l’aéroport de Mossoul, des généraux étatsuniens sont descendus de l’avion et du matériel militaire a été déchargé », a déclaré le politicien iranien. « Au salon VIP de l’aéroport, les généraux étatsuniens ont parlé aux dirigeants de l’EI à Mossoul pendant trois heures et 23 minutes, puis sont montés dans l’avion et sont revenus. »

Amir-Abdollahian a continué en disant que les Etats-Unis avaient fourni à l’EI « les armes et l’équipement dont ils avaient besoin et qu’ils s’étaient déjà mis d’accord ». Il a ajouté que trois hélicoptères ont atterri et livré du matériel militaire à de hauts responsables de l’EI.

Dans une affaire distincte, les États-Unis auraient évacué les commandants de l’EI arrêtés par les forces de sécurité irakiennes. Certains de ces terroristes ont ensuite été transférés en Afghanistan.

le-blog-sam-la-touch.over-blog.com

Source southfront.org

Traduction SLT