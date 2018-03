Les avions russes pulvérisent plusieurs convois rebelles à Damas Est, stoppant net une grande contre-offensive

Les avions russes explosent plusieurs convois terroristes à Damas Est

By Andrew Illingworth

BEYROUTH, LIBAN, 07h17 – Les avions de combat russes ont encore une fois survolé le ciel de la région de Damas, dans l’Est de la Ghouta, lançant un bombardement lourd sur une série d’objectifs terroristes.

Lors d’une attaque perpétrée pendant la du vendredi au samedi, la puissance aérienne russe a commencé par frapper des positions tactiques rebelles et des points de rassemblement près de l’axe d’avancée de l’armée syrienne à Ghouta-Est.

Cependant, il est apparu plus tard que les forces militantes s’organisaient pour riposter lorsque des missions de reconnaissance ont identifié plusieurs convois militaires rebelles se dirigeant vers les lignes de l’armée syrienne près de Ash-Shifunyah.

À l’aide d’armes de précision, des avions de combat russes ont intercepté les convois dans les villes rebelles de Masraba, Beit Sawa, Hazza et Hamouryah.

Au moins une trentaine d’attaques aériennes ont été lancées sur les positions des insurgées au cours de l’engagement.

Selon le journaliste d’Al-Masdar News Ibrahim Joudeh, le bombardement russe a réussi à briser les convois de militants et à forcer les éléments rebelles survivants à reculer, empêchant ainsi ce qui allait de toute évidence être une puissante contre-offensive.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

