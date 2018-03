L’armée syrienne capture la base de Jaysh Al-Islam à Ghouta Est

Dirigé par les Tiger Forces, l’armée arabe syrienne a réussi à prendre le contrôle de la base du bataillon 274

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 01h15 – Vendredi, l’Armée arabe syrienne SAA a marqué une autre grande avancée dans la région de Ghouta Est, en s’emparant d’une base militaire impérative qui a été saluée comme l’installation la plus importante de Jaysh Al-Islam.

Dirigé par les Tiger Forces, l’armée arabe syrienne a réussi à prendre le contrôle de la base du bataillon 274 qui se trouve juste au sud d’Al-Shifouniyah.

Le bataillon 274 a été utilisé par Jaysh Al-Islam pour former de nouvelles recrues et héberger plusieurs de ses combattants avant la grande offensive de l’armée arabe syrienne de cette année.

Le fondateur de Jaysh Al-Islam et défunt leader, Zahran’Alloush, a prononcé un discours tristement célèbre de la base du bataillon 274, auquel ont assisté plusieurs membres du groupe islamiste.

Avec la capture du bataillon 274, l’armée syrienne a maintenant tourné son attention vers Al-Shifouniyah, où elle espère expulser Jaysh Al-Islam dans les prochaines heures.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Editor-in-Chief Specializing in Near Eastern Affairs and Economics. Les photos du groupe terroriste montrent « des troupes paramilitaires » …en 2012, la France de Hollande et Cie a armé le Front al-Nosra, Ahrar al-Cham hors, le groupe Jaysh al-Islam s’est rallié à al-Nosra et cinq autres groupes, résultat de l’affaire, n’importe quel djhadiste serait en possession de ses armes, un truc qui peut nous sauter à la figure avec nos propres armes! Yandex

