Un convoi massif du groupe terroriste Hay’at Tahrir Al-Sham se dirige vers l’Ouest d’Alep

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 17h45 – Un grand convoi de combattants Hay’at Tahrir Al-Sham HTS a été filmé en route vers la campagne occidentale d’Alep cette semaine, alors qu’ils se préparent pour leur grande bataille avec Jabhat Tahrir Souriya.

Le convoi massif de la HTS se composait de dizaines de véhicules blindés lourds et de centaines de combattants qui étaient auparavant déployés autour de la capitale provinciale du gouvernorat d’Idlib.

Ces combattants ont été spécifiquement filmés en voyageant à travers la ville de Hazano, qui est située le long de la route vers la campagne Ouest d’Alep – la vidéo de ce convoi est ci-dessous:

