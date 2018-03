Source militaire : Les réseaux terroristes ont reçu des instructions pour utiliser des agents toxiques à Ghouta est

Pour en accuser l’armée arabe syrienne et l’Etat syrien par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et les autres pays occidentaux

Damas / Une source militaire a indiqué que des informations certaines avaient été reçues sur la planification des réseaux terroristes à Ghouta est, « Front Nosra », « Faylaq Rahman », « Ahrar Cham », pour un usage « présumé » des armes chimiques par l’armée arabe syrienne.

Dans une déclaration à SANA, la source a indiqué que les chefs de ces réseaux terroristes avaient reçu des instructions d’utiliser des agents toxiques à proximité des lignes de confrontation avec l’armée arabe syrienne et de viser les civils pour en accuser l’armée arabe syrienne et l’Etat syrien par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et les autres pays occidentaux.

Et la source d’ajouter : « Le Commandement général de l’armée et des forces armées réaffirme qu’il ne dispose pas d’armes chimiques et qu’il n’a aucun plan de les posséder ou de les utiliser n’importe où et n’importe quand ».

