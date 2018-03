L’armée syrienne capture une nouvelle ville à l’intérieur de Ghouta Est

L’attaque de l’armée syrienne s’avérerait trop puissante pour les rebelles islamistes de Jaysh Al-Islam

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 02h50 – Pour la troisième nuit consécutive, l’Armée arabe syrienne SAA a lancé une grande offensive nocturne visant plusieurs zones autour de la région de Ghouta Est.

Dirigée par la Garde républicaine, l’armée arabe syrienne a pris d’assaut la petite ville de Hawsh Al-Zarqiyah depuis leurs positions à la base de défense aérienne récemment capturée.

L’attaque de l’armée syrienne s’avérerait trop puissante pour les rebelles islamistes de Jaysh Al-Islam, qui ont finalement été contraints de se retirer vers l’est jusqu’à la ville voisine d’Utaya.

Selon une source militaire, l’armée syrienne bombarde maintenant lourdement les flancs sud-ouest et nord-ouest de l’Utaya; elle devrait attaquer la ville dans les prochaines heures.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

L’armée syrienne anéantit des terroristes à #Ghouta Est avec audace lors d’un assaut de nuit, capturant un nouveau secteur https://t.co/TJc8ho0PwV via @IntropaJacques Les chars T-90S ont pris d’assaut les positions des rebelles #Syrie #Syria pic.twitter.com/rf08PpinQl — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 1 mars 2018s

