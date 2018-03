🇷🇺Good luck, Presidentman Vladimir Vladimirovitch PUTIN !

By Wilfred Pomare

– Je salue l’humilité de la Russie, après ses déboires de la perestroika et la persévérance de ses leaders, à relever le Pays et hisser à nouveau, des couleurs NOUVELLE ET MODERNE, d’une Sainte Russie SEREINE, UNIE, avec son génie de Président et les pyramides humaines d’assistants et autres collaborateurs, dans un schéma GLOBAL visionairement PACIFIQUE, sans oublier les ALLIÉS SOLIDAIRES ET RASSEMBLEURS.

– Félicitations à TOUS, pour votre CIMENT INÉBRANLABLE, face aux rêveurs et autres NOMBREUX PRÉTENTIEUX.

Good luck, Presidentman Vladimir Vladimirovitch PUTIN !

We stand with Great HOLY Mother Russia, 4 an ETERNAL PEACEFUL WORLD.

Tahiti Polynesia

Un commentaire de Wilfred Pomare sur # Syrie : la menace nucléaire se précise

#Syrie : la menace nucléaire se précise https://t.co/3RhrahyuIH via @IntropaJacques 🇷🇺Le président Vladimir #Poutine, une attaque nucléaire ou balistique contre elle ou ses alliés, la #Russie y répondra avec ses moyens nucléaires #Russia pic.twitter.com/CBRp8oHf7r — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 1 mars 2018

Le Président de la Russie Vladimir Poutine s’adresse aux citoyens de Russie, aux membres du Conseil de la Fédération et de la Douma en.kremlin.ru langage anglais

Discours de Vladimir Poutine devant le Parlement russe 1:57:46

Vous ne pouvez temporairement plus joining and posting to groups that you do not manage jusqu’au dimanche, à 02:18.

RESTRICTION ACTIVÉE Se termine le dimanche, à 02:18

un(e) samaritain(e) pour publier dans un groupe facebook , merci, Yandex