L’armée syrienne anéantit des terroristes à Ghouta Est avec audace lors d’un assaut de nuit, capturant un nouveau secteur

Une source militaire a indiqué sur le site Web de Muraselon que les unités de l’armée syrienne ont capturé ce soir la base de défense aérienne appelée base du régiment Pechora, située au nord de la ville d’*Utaya à l’Est de Ghouta après une attaque nocturne rapide menée par les unités de l’Armée Arabe Syrienne SAA visant des positions terroristes dans la région.

La source a ajouté que l’assaut nocturne lancé à partir des positions de l’armée syrienne dans la ville de Hawsh Dawahra récemment capturée, où de lourds affrontements ont éclaté à l’intérieur de la base de défense aérienne entre la SAA et les terroristes de Al-Nosra qui ont subi de lourdes pertes dans la région

Les chars d’assaut T-90S de la SAA ont participé à l’assaut et ont pu détruire par de nombreuses frappes précises sur les positions des rebelles.

La capture de la base de défense aérienne d’Utaya survint après moins de 24 heures que la SAA avait capturé la ville de Hawsh Dawahra et venait de briser les 1ères lignes de défense des terroristes.

