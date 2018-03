«La Russie n’a pas pu être contenue», constate Poutine

Chef Poutine – L’OTAN à la frontière de la Russie serait inefficace, coûteuse et inutile! 👋 »CASSÉ »!😁😅😂

La puissance militaire croissante de la Russie est une garantie de la sauvegarde de la paix, a déclaré Vladimir Poutine dans son message à l’Assemblée fédérale.

Le président russe a fait état de l’échec de la politique de course aux armements et de dissuasion de la Russie appliquée par l’Occident.

«M’adressant à ceux qui ces 15 dernières années tentent d’attiser la course aux armements, qui s’efforcent d’obtenir des avantages unilatéraux sur la Russie, qui introduisent des restrictions et sanctions illégales du point de vue du droit international en vue de contenir le développement de notre pays, dans le domaine militaire compris, je dirai que tout ce que vous avez tenté d’empêcher et de bloquer en appliquant une telle politique, s’est déjà réalisé. La Russie n’a pas pu être contenue», a dit le dirigeant russe.

Ripostant au déploiement des systèmes américains de défense antimissile, la Russie est en train de créer de nouveaux systèmes d’armement de la dernière génération qui sont efficaces tout en ayant un prix modéré, a indiqué M. Poutine.

Et d’expliquer: «Il s’agit de systèmes russes d’armement stratégique dernier cri, que nous créons en réponse à la sortie unilatérale des États-Unis du traité ABM et sur le déploiement pratique de ce système aussi bien sur le territoire des États-Unis qu’au-delà de leurs frontières nationales».

Le dirigeant russe a également souligné que la Russie avait mené «un travail intense» au cours de ces dernières années visant au développement d’armements stratégiques de la dernière génération.

«Cela nous a permis de faire un grand pas dans la création de nouveaux domaines d’armes stratégiques», a précisé M. Poutine.

D’après le chef d’État russe, plus de 300 nouveaux modèles de matériel militaire ont rejoint l’armée russe depuis 2012.

«L’équipement des forces armées avec des armes modernes a été multiplié par 3,7. Plus de 300 nouveaux modèles de matériel militaire ont été mis en service dans l’armée tandis que 80 nouveaux missiles balistiques ont été livrés aux forces nucléaires stratégiques», a expliqué M. Poutine.

De plus, le dirigeant russe a précisé que les systèmes de défense antimissile étaient très efficaces tout en restant bon marché.

«En Russie, on a fabriqué des systèmes de défense antimissile équipant tous nos missiles balistiques intercontinentaux. Ils sont constamment perfectionnés et restent à un prix raisonnable», a-t-il ajouté.

Le président russe a également révélé que «la Russie possède des armes hypersoniques», soulignant que: «La possession d’armes de ce genre donne sans aucun doute un avantage sérieux dans le domaine de la lutte armée. Sa force, sa puissance, comme le disent des experts militaires, peuvent être énormes, et les rendront bientôt invulnérables pour les systèmes actuels de défense antimissile et antiaérienne, car les antimissiles n’arrivent simplement pas à les rattraper».

Concernant les forces armées russes, le chef du Kremlin a indiqué que «l’opération antiterroriste menée en Syrie a démontré les capacités accrues» de ces Forces.

Le président russe a livré jeudi le 1er mars son message annuel au Parlement, rompant ainsi avec la tradition des années précédentes, où il se livrait à cet exercice au mois de décembre.

