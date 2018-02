Les avions russes lancent une première attaque contre les terroristes à Ghouta-Est

Les Forces aérospatiales russes prennent d’assaut Ghouta Est

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 22h10 – L’armée russe a lancé ce soir une attaque puissante contre les terroristes de Ghouta Est, ciblant les positions fortement fortifiées de Jaysh Al-Islam près des villes d’Al-Shifouniyah et Hawsh Dawahra.

Selon un correspondant sur le terrain d’Al-Masdar, les forces aérospatiales russes ont mené leurs premières attaques aériennes contre les rebelles islamistes depuis que le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l’unanimité la résolution pour un cessez-le-feu de 30 jours à Ghouta-Est.

Le correspondant a ajouté que les forces aérospatiales russes avaient lancé au total huit attaques aériennes sur les villes d’Al-Shifouniyah et Hawsh Dawahra.

Dans les jours à venir, l’armée syrienne devrait une fois de plus prendre d’assaut l’axe Hawsh Dawahra-Shifouniyah afin d’expulser les rebelles islamistes de cette zone impérative de la région de Ghouta Est.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

