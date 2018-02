L’armée syrienne détruit un site de mortier rebelle après une attaque à Damas

📹E ssaie encore de jouer au « *Kakou »! On te balancera du »Hiroshima »! HaHaHa!🤓😁😩😂

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 17h25 – L’artillerie de l’Armée arabe syrienne (SAA) a détruit un site de mortier rebelle à Ghouta-Est, a déclaré aujourd’hui une source militaire à Al-Masdar News.

Selon la source, l’armée syrienne « a identifié et détruit le site de mortier de Jaysh Al-Islam après que ce dernier eut tiré plusieurs roquettes et obus d’artillerie sur la ville de Damas ce matin.

La vidéo ci-dessous montre le moment où les unités d’artillerie de l’armée syrienne ont marqué un coup direct sur le site de mortier rebelle dans la ville de Douma:

Depuis cette contre-attaque de l’armée syrienne, les rebelles islamistes se sont abstenus d’attaquer la partie orientale de Damas.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

*jouer au dur

Editor-in-Chief Specializing in Near Eastern Affairs and Economics.