Le Terminator russe est l’une des armes les plus puissantes au monde

Le véhicule blindé de soutien de chars BMPT Terminator, testé par l’armée russe lors de l’opération antiterroriste en Syrie, a été reconnu comme une arme très efficace par les experts d’une revue américaine.

Le véhicule blindé de soutien de chars russe BMPT Terminator se voit reconnaitre comme l’une des armes les plus puissantes et intéressantes au monde, annonce la revue bimensuelle The National Interest.

Selon le média, grâce à leur armement moderne, les Terminators sont capables d’assurer une très bonne défense anti-char.

Le BMPT Terminator, d’un poids de 44 tonnes, est un véhicule de combat russe conçu sur la base du châssis du char de combat T-72. Il est destiné à la protection des unités blindées. Il est équipé de deux canons automatiques 2A42 de 30 mm, d’une mitrailleuse, de deux lance-grenades et de quatre missiles Ataka.

Testé en Syrie, où il a combattu les djihadistes de Daech, le Terminator, initialement destiné à l’exportation, équipera les unités de l’Armée de terre russe.

fr.sputniknews.com