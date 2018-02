La guerre aérienne de février 2018 entre Israël, la Syrie et l’Iran a été brève et violente

Les défenses aériennes d’Assad, déployé au sud-est de Dumeir, sont alors entrées en action

By Tom Cooper

Beaucoup d’entre nous se sont réveillés le matin du 10 février 2018 à la nouvelle des affrontements air-sol entre la Force aérienne israélienne et les forces du régime de Bachar Al Assad en Syrie et ses alliés du Corps des gardes révolutionnaires islamiques.

Un véhicule aérien sans pilote exploité par l’IRGC a été abattu au-dessus d’Israël. Puis un des F-16 de l’IASF s’est écrasé – apparemment abattu – au-dessus d’Israël. Les Israéliens lancèrent une série de frappes aériennes que leur ministère de la défense prétendit par la suite avoir » éliminé près de la moitié des défenses aériennes d’Assad « .

Enfin, la censure officielle des Forces de défense israéliennes s’est impliquée dans plusieurs controverses en essayant de nier que l’un des missiles sol-air tirés par le régime avait survolé le nord d’Israël après avoir manqué leurs cibles.

Le drame de la journée a commencé vers 4 heures du matin, heure locale, quand l’unité de l’IRGC déployée sur la base aérienne T-4 en Syrie centrale a lancé un drone Saeqeh furtif. Environ 20 minutes plus tard, après avoir coupé le virage dans l’espace aérien jordanien, l’avion à hélice a pénétré dans l’espace aérien israélien.

L’IASF a réagi rapidement. À 4 h 25, un hélicoptère Apache AH-64 piloté par le lieutenant-colonel « L » du 113e Escadron intercepte le drone et l’abat près de Beit Shehan, dans le nord-est d’Israël.

Vers 5 heures du matin, l’IASF a brouillé au moins avec huit F-16 – probablement plus – F-16 et presque certainement plusieurs formations de F-15 pour attaquer plusieurs cibles iraniennes en Syrie – d’abord dans la zone autour de la base aérienne T-4/Tiyas au centre du pays. Les chasseurs-bombardiers semblent s’être scindés en deux grandes formations, l’une poursuivant sa route vers le nord via le Liban, l’autre passant d’abord par l’espace aérien jordanien dans une direction nord-est avant de virer vers le nord.

Vers 17 h 30, les chasseurs-bombardiers israéliens ont lâché un certain nombre de munitions guidées de précision, apparemment de nombreuses Delilahs et des bombes de petit diamètre GBU-39 et GBU-53. D’après ce que l’on sait, ils ont démoli une grande partie du T-4, y compris sa tour de contrôle, le poste de commande mobile pour les drones, plusieurs drones et un certain nombre de bâtiments auxiliaires.

Une source locale a par la suite déclaré T-4 hors service.

Quelques minutes plus tard, des dizaines de reportages dans les médias sociaux libanais et syriens ont fait état d’une réaction assez violente de la part des défenses aériennes du régime Assad, qui ont tiré au moins huit SAM – y compris quelques S-200 depuis le site SAM du 16e Régiment de défense aérienne positionné à environ 20 kilomètres à l’est de Dmeyr.

Quelques minutes avant 18 heures, des photographies montrant les traînées de plusieurs missiles en question sont apparues. Il a ensuite été rapporté qu’un chasseur bombardier israélien de type F-16 s’était écrasé à une dizaine de kilomètres à l’est de Haïfa, dans le nord d’Israël.

L’évaluation initiale – que le F-16 a été touché parce qu’il a continué à voler haut bien que le reste de la formation ait plongé pour échapper aux SAM en attaque – est toujours d’actualité. Apparemment, l’équipage de l’avion était occupé à vérifier que les MGP (leurres) libérés quelques minutes auparavant avaient atteint des cibles choisies… et le F-16 est donc resté exposé trop longtemps aux défenses aériennes.

Bien que le F-16 était certainement en train d’écouler son leurre aérien fabriqué par Israël, l’un des SAM a fusionné suffisamment près pour causer de graves dommages. L’avion est resté suffisamment longtemps en vol et contrôlable pour que l’équipage puisse le ramener en Israël.

Le retrait relativement lent de l’avion endommagé a été suivi par les défenses aériennes d’Assad, et le site S-200VM/SA-5 SAM du 16e Régiment de défense aérienne, déployé à l’est de Dmeyr, est entré en action. L’unité a tiré au moins trois, peut-être quatre, missiles V-880.

L’un d’eux a explosé dans le ciel au-dessus du Jourdain. Bien que la censure des Forces de défense israéliennes l’ait nié par la suite, deux autres missiles ont été photographiés passant au-dessus d’Israël avant de s’écraser en Méditerranée. De telles activités ont forcé les autorités israéliennes à fermer l’aéroport international Ben Gourion pendant au moins deux heures.

The National Interest

Adaptation Yandex

C’est la première fois qu’un avion israélien est abattu dans l’espace aérien israélien par la #Syrie depuis Yom-Kippour https://t.co/1W21ybrl0U via @IntropaJacques 🇸🇾Chef Assad montre le chemin de la victoire✌, un avertissement envoyé aux avions américains #Israel #USA pic.twitter.com/SRL0BVekNn — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 11 février 2018

Airbase T-4

Sud-est de Dumeir, 16e Régiment de défense aérienne