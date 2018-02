Poutine signe le programme d’armement russe

Le président russe a placé son armée parmi les plus puissantes au monde

Le président russe, Vladimir Poutine vient de signer le nouveau programme d’armement d’État dernier cri.

La robotique, l’intelligence artificielle ainsi que des drones sans pilote et des munitions, dernier cri, intègrent de plus en plus l’armée russe et sont prévus dans le nouveau programme d’armement russe signé par le président Poutine, annonce le vice-Premier ministre russe Dmitri Rogozine.

S’exprimant à l’occasion d’une interview au quotidien russe Kommersant, Mr.Rogozine affirme que « le nouveau programme d’armement militaire russe a été conçu en tenant compte des expériences acquises durant la guerre en Syrie ».

« Il s’agit des projets et des systèmes de défense testés à maintes reprises », a-t-il précisé avant d’ajouter que plus de 200 types d’armes et d’équipement militaire ont été testés par le ministère de la Défense.

Le nouveau programme d’armement prévoit le développement d’un ensemble de nouveaux systèmes basés sur l’électronique dernier cri, à savoir : la robotique, l’intelligence artificielle, les avions sans pilote, l’identification, la défense anti-aérienne, ainsi que des munitions, a-t-il expliqué.

« L’armée russe doit se renforcer en matière de dissuasion stratégique et de neutralisation des menaces potentielles représentées par l’OTAN et les États-Unis qui de leurs côtés ont augmenté le rôle des armes nucléaires dans leurs stratégies militaires », a-t-il prévenu.

« Certes, la Russie saura répondre à toutes menaces, elle en est capable », a-t-il mis en relief.

Le ministère russe de la Défense a déjà investi 325 milliards de dollars à cet effet.

Le président russe a placé son armée parmi les plus puissantes au monde lors d’un discours tenu le 30 janvier 2018 en marge d’une conférence militaire sur la Syrie. Poutine a également insisté sur l’importance des avancées technologiques.

