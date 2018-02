Gecko à la Gendarmerie de Bourges, mission : la recherche de drogue

Attention à la « fumette »

Moi c’est Gecko, j’ai 7 ans et je suis un berger belge malinois 😇. Mon maître et moi, on habite au groupe d’investigations cynophile de Bourges (18) !

Jeudi dernier, nous avons été invités par les gendarmes de Pithiviers (45) : on a pu visiter le centre-ville ! C’est très joli toutes ces rues piétonnes !! Je vous montre quelques photos 📸 📸. Les commerçants sont gentils et ils étaient super contents de nous croiser 👍.

J'ai même eu le droit de m'amuser à mon jeu préféré : la recherche de drogue !!! 😃 D'ailleurs, j'ai été gâté : j'ai trouvé un monsieur qui en transportait et, cachés dans une rue, un morceau de résine de cannabis et un couteau utilisé pour la découper… quelqu'un a dû les oublier…c'est dommage, on n'a pas pu les lui rendre… 🙄 Nos amis gendarmes ont aussi bien profité de la promenade. Ils ont rencontré deux messieurs qui ont voulu jouer avec eux. Le premier était recherché par la justice, le second les a menacés de mort sans raison 🤔. Du coup, ils ont gagné une visite gratuite des locaux de la brigade ! Plusieurs autres balades du même genre sont déjà programmées, histoire de bien connaître toute la ville. J'ai déjà hâte d'y être. 😋