Les avions russes ont donné un assaut sur un bastion terroriste après une attaque contre les villes chrétiennes à Hama

By Andrew Illingworth

BEYROUTH, LIBAN, 16h30 – Samedi, les avions de guerre russes ont bombardé la ville fortifiée d’Al-Latamenah, contrôlée par des terroristes, dans le nord de la province de Hama.

Utilisant une gamme de munitions conventionnelles – y compris des bombes explosives, thermobariques (carburant-air) et anti-bunker – la force aérienne russe a frappé des rassemblements d’insurgés, des mouvements, des positions tactiques et des bases souterraines dans le bastion rebelle avec plus d’une douzaine de frappes.

Les frappes aériennes massives des avions russes étaient une réponse directe au bombardement aveugle de la ville à prédominance chrétienne de Saqilbiyah et du village alaouite de Tal Salhab (tous deux sous le contrôle du gouvernement) par des factions rebelles armées la nuit précédente.

La ville d’Al-Latamenah est contrôlée par le groupe affilié à l’Armée syrienne libre, Jaysh al-Izza. Il possède un réseau sophistiqué de défenses (y compris des bases souterraines) à l’intérieur et autour de cette ville.

En général, la colonie (presque une ville selon les normes syriennes) sert de point de mobilisation clé pour les groupes terroristes qui lancent des assauts majeurs contre l’armée syrienne dans tout le nord de Hama.

