🇸🇾Avec l’aide de Dieu, la nation syrienne vaincra tous ces mercenaires et terroristes du monde

Ces dernières années, la Syrie a payé beaucoup d’argent pour combattre le terrorisme Takfiri, mais malgré toutes les difficultés et l’amertume, mais la nation syrienne, y compris les Chiites, les Sunnites et les Alaouites se sont unis pour affronter le takfirisme.

Le terrorisme auquel la Syrie était confrontée visait en réalité la nature du pays, son indépendance et son intégrité territoriale, mais elle a finalement échoué à atteindre ses objectifs. La nation syrienne a réalisé d’énormes victoires le long de l’axe de la résistance, et l’histoire va sculpter leur magnifique réalisation avec de l’or.

Le peuple syrien a été contraint de combattre le terrorisme Takfiri pour défendre l’indépendance de son pays, défendre la nation palestinienne opprimée et rejeter la pensée ignorante wahhabite qui a couvert toute la région avec l’argent du pétrole et a fait de la plupart des pays les esclaves de l’arrogance occidentale. .

Le succès de l’armée syrienne a été surprenant pour l’ennemi, éclipsant la peur dans leurs cœurs, cependant, l’ennemi a été vaincu malgré l’utilisation de tous ses pouvoirs. Ils ont fait des attaques militaires, économiques, politiques, culturelles et commerciales contre la Syrie. ils ont également utilisé les médias pour leurs intérêts, ciblant tous les secteurs de la société. Pourtant, la nation a vaincu l’ennemi avec son gouvernement.

La Syrie face au terrorisme dans trois domaines principaux: combattre l’ennemi avec des sacrifices des guerriers, accélérer la vitesse du civil et la reconstruction de l’infrastructure urbaine et aller vers le développement. Négocier avec des adversaires pour parvenir à une solution commune servant les intérêts de la nation et de la patrie.

La nation syrienne ne s’est pas retrouvée seule dans cette guerre, mais la résistance islamique se tenait avec eux dans tous les domaines.

Aujourd’hui, l’axe de la résistance est à la hauteur de son pouvoir et montre à tous les mercenaires et terroristes du monde qu’ils ne seront pas réussi de créer le chaos dans la région et que la Syrie sort de la crise avec la permission de Dieu.

