Israël: jusqu’où ira la patience russe?

Un soutien croissant d’Israel aux terroristes, pas uniquement financier, mais aussi et de plus en plus militaire

Selon un analyste russe, Israël s’est transformé en un problème indirect, mais grave pour la politique syrienne de la Russie.

Dans un récent article, le journal russe Nezavissimaïa Gazeta revient sur le soutien accru d’Israël aux groupes terroristes actifs dans le Sud syrien et écrit :

« Le Centre des réflexions régionales en Israël confirme cette information, en soulignant qu’il s’agit là d’une tentative visant à contrer la présence iranienne en Syrie.

À Moscou, des milieux politiques voient d’un œil réprobateur cette décision jugée “bien divergente” avec les intérêts russes. En effet, le face-à-face entre deux vieux ennemis que sont Israël et l’Iran dépasse désormais le ciel syrien pour inclure les combats au sol. L’analyste israélienne Elizabeth Tsurkov, en ce sens, affirme avoir réalisé des dizaines d’entretiens avec des “groupes armés”, qui reconnaissent bénéficier d’un soutien croissant de Tel-Aviv. Un soutien pas uniquement financier, mais aussi et de plus en plus militaire. Tsurkov révèle d’ailleurs le nombre de ces groupes, sept en tout, qui se revendiquent de l’ASL. »

Mais pourquoi Israël a-t-il décidé de reconnaître publiquement son soutien aux terroristes ?

Selon le quotidien russe, citant toujours Tsurkov, de fulgurants succès de l’armée syrienne et de ses alliés dans le Sud syrien se trouveraient à l’origine de ce soutien dorénavant partent d’Israël aux terroristes :

« La victoire de Damas reviendrait à implanter en effet l’Iran aux portes d’Israël, avec en corollaire une tentative syro-iranienne de reprendre le contrôle des hauteurs du Golan qu’Israël occupe depuis 1967. »

Le journal russe reproche ensuite à Israël ses provocations en rappelant que la Russie a multiplié les initiatives pour rassurer Tel-Aviv, sans que ce dernier s’y montre sensible :

« Personne ne pourra prétendre que les autorités russes n’ont rien fait pour assurer les intérêts d’Israël. L’accord d’Amman conclu en novembre dernier a inclus, outre la Russie, les États-Unis et la Jordanie. Il stipulait la mise au point d’une zone de sécurité dans le sud de la Syrie qui tenait compte des intérêts d’Israël. Mais Israël n’en a jamais fait car, ce que reconnaît d’ailleurs Tsurkov en ces termes : “Les efforts des autorités de Tel-Aviv pour convaincre la Russie de protéger les intérêts israéliens n’ont rien apporté de concret. Car Moscou n’a pas pu ou voulu contrer l’Iran en Syrie”. »

Les arguments de Tsurkov ne semblent toutefois guère convaincants, car le journal pose d’emblée la question suivante : « Mais jusqu’où ira la patience russe ? »

Selon l’analyste russe Alexander Shumilin, directeur du Centre d’analyse des conflits au Moyen-Orient au sein de l’Institut pour les études américano-canadiennes, « Israël s’est transformé en un problème indirect, mais grave pour la politique syrienne de la Russie. Certes, le soutien de Tel-Aviv aux groupes armés dans le Sud syrien n’est pas chose nouvelle, et les efforts israéliens pour entraver les mouvements de Damas et de Téhéran ne le sont pas davantage. Ce qui est nouveau en revanche, c’est qu’au stade actuel des choses, ce soutien étendrait les zones sous contrôle des terroristes et c’est là que les intérêts israéliens et russes divergent ! »

presstv.com