Opération Syrie : les Su-57 russes dans la bataille

Le déploiement des avions de combat russes Su-57 en Syrie ne menace pas les opérations militaires de la coalition dirigée par les Etats-Unis et les Etats-Unis continueront de se désengager avec la Russie, a déclaré le porte-parole du département américain de la Défense, Eric Pahon.

« Nous ne considérons pas ces avions Su-57 comme une menace pour nos opérations en Syrie, et continuerons à résoudre le conflit, les opérations si nécessaire », a déclaré M. Pahon jeudi.

M. Pahon a déclaré que le déploiement de l’avion SU-57 en Syrie ne semblerait pas « conforme au retrait de la force annoncé par la Russie ».

Mercredi, les médias ont rapporté avoir cité des sources anonymes selon lesquelles deux avions de combat russes Su-57 auraient été repérés sur la base aérienne de Hmeimim en Syrie.

Le député russe Vladimir Gutenev a déclaré jeudi à Sputnik que le déploiement du Su-57 pourrait constituer un facteur contraignant pour les avions des pays voisins qui violent périodiquement l’espace aérien syrien.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu à la nouvelle en redirigeant la question vers le ministère de la Défense et en disant que la question relevait «davantage de la responsabilité du ministère de la Défense».

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Russia deployed two Su-57 (PAK FA/T-50) 5th generation stealth prototypes February 21 to #Hmeymim airbase in Syria for weapon system testing. pic.twitter.com/UTLEmQQw3H

— Military Advisor (@miladvisor) 22 février 2018