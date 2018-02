La France n’est plus libre : Marion Maréchal-Le Pen

«Je veux la France d’abord pour le peuple français», Marion Maréchal-Le Pen

Par valeursactuelles

Islam, Europe, immigration… Ce qu’a dit Marion Maréchal-Le Pen à Washington.

Invitée jeudi 22 février à un rassemblement conservateur à Washington, aux États-Unis, Marion Maréchal-Le Pen s’est livrée sans concession sur plusieurs thèmes d’actualité.

Loin de la France et de la politique hexagonale, Marion Maréchal-Le Pen s’est offert une apparition remarquée à Washington, ce jeudi 22 février. Invitée dans la capitale américaine à s’exprimer lors de la « Conservative Political Action Conference », un rassemblement de la droite américaine, la nièce de Marine Le Pen n’a pas mâché ses mots.

« Je veux la France d’abord pour le peuple français »

« Je ne suis pas offensée lorsque j’entends le président Donald Trump dire ‘l’Amérique d’abord’. En fait, je veux l’Amérique d’abord pour le peuple américain, je veux la Grande-Bretagne d’abord pour le peuple britannique et je veux la France d’abord pour le peuple français« , a notamment expliqué l’ancienne élue du Vaucluse au cours de son allocution d’une dizaine de minutes, en anglais, rapporte Le Figaro.

Partisane du Brexit, la jeune femme s’en est aussi prise à l’Union européenne. « Notre liberté est maintenant entre les mains » de cette institution « qui est en train de tuer des nations millénaires« , a-t-elle fustigé. Et d’ajouter : « Je vis dans un pays où 80%, vous m’avez bien entendu, 80% des lois sont imposées par l’Union européenne ».

La France deviendrait la « petite nièce de l’islam »

« Après 40 ans d’immigration massive, de lobbyisme islamique et de politiquement correct, la France est en train de passer de fille aînée de l’Eglise à petite nièce de l’islam« , a encore estimé Marion Maréchal-Le Pen, qui a même abordé les sujets de la PMA et de la GPA. « On entend maintenant dans le débat public qu’on a le droit de commander un enfant sur catalogue, qu’on a le droit de louer le ventre d’une femme, qu’on a le droit de priver un enfant d’une mère ou d’un père« .

valeursactuelles.com

