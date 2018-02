Un général israélien: la guerre contre Assad est aux portes

4000 missiles par jour s’abattront sur Israël, en cas de guerre avec le Hezbollah – Avigdor Lieberman, Ministre israélien de la Défense

Un général israélien en poste dans l’armée d’occupation estime que la guerre avec la Syrie est plus imminente que jamais.

“la guerre pourrait très bien être aux portes”, a dit le chef des opérations de Tsahal, le général Nitzan Alon , lors d’une interview avec la radio israélienne, a rapporté le site en ligne de la télévision iranienne arabophone al-Alam.

Selon lui, “les victoires réalisées par le président syrien Bachar al-Assad avec le soutien de l’Iran et du Hezbollah ont augmenté les risques d’une nouvelle guerre, sur les hauteurs du Golan”, a-t-il précisé.

Il a ajouté: “ durant l’année en cours, les possibilités d’escalade sont grandes. Non pas nécessairement parce que les deux protagonistes veulent l’escalade, mais en raison de la détérioration progressive sur les frontières, et l’amplification de la puissance de l’un d’entre eux. Ce qui nous a poussés à hausser le niveau d’alerte. Tel Aviv appréhende serieusement que Téhéran ne soit plus ancré qu’elle ne le pense en Syrie, avec la consolidation de sa présence à la frontière avec Israël”.

Et le haut-officier syrien de poursuivre: “ sur le théatre au nord, il y a des changements considérables en raison des évolutions stratégiques perçues sur les front de bataille avec la Syrie”.

Selon Alon, la guerre avec le Hezbollah pourrait très bien apporter de nouveaux acteurs dans les zones de combat.

4000 missiles par jour s’abattront sur Israël, en cas de guerre avec le Hezbollah – Avigdor Lieberman, Ministre de la Défense israélien. Il a souligné que le nombre total des roquettes et des missiles lancés par le Hezbollah sur Israël durant les 33 jours de la guerre 2006 équivaudrait aux missiles qui pleuvront sur Israël chaque jour. Lieberman a évoqué une moyenne de 150 missiles par heure. Les rapports israéliens mettent, en outre, en garde contre la capacité destructrice, la précision et la longue portée de ces missiles qui seront incomparables à ceux tirés par le Hezbollah en 2006.