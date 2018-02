Moscou appelle les Etats-Unis à ne pas jouer avec le feu en Syrie

De plus en plus de preuves obtenues par la Russie confirme que les États-Unis hésitent à combattre al-Nosra

By TASS

Le haut diplomate russe a noté que les États-Unis ont pris des mesures provocatrices en Syrie

MOSCOU, le 19 février. /TASS/. La Russie appelle les Etats-Unis à ne pas jouer avec le feu en Syrie et à mesurer ses pas en fonction des intérêts du peuple syrien et de la région dans son ensemble, a déclaré lundi à l’ouverture de la conférence du Club de discussion de Valdai, le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov, surnommé « La Russie au Moyen-Orient: *Playing on All Fields ».

Lorsque la question concerne la nécessité de préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie, »nous ne pouvons qu’observer avec inquiétude les tentatives de désintégration de la Syrie », a-t-il dit. « De telles préoccupations surgissent après l’étude des plans que les Etats-Unis commencent à mettre en œuvre au sol, principalement à l’est de l’Euphrate, sur les vastes territoires situés entre ce fleuve et les frontières syriennes avec l’Irak et la Turquie. Il semble que les promesses de nos homologues américains selon lesquelles leur seul but en Syrie est la guerre contre Deach (un ancien nom de l’État islamique, une organisation terroriste interdite en Russie – TASS) et la préservation de l’intégrité territoriale doivent être confirmées par des actions spécifiques. J’appelle une fois de plus nos collègues américains à ne pas jouer avec le feu et à mesurer leurs pas en partant non pas des besoins immédiats de l’environnement politique actuel, mais plutôt des intérêts à long terme du peuple syrien et de tous les peuples de cette région, y compris les Kurdes, bien sûr, que ce soit la Syrie, l’Irak ou d’autres pays de la région « , a déclaré le diplomate.

Il a noté que les États-Unis ont pris des mesures de provocation en Syrie. « Cela dit, ils ont impliqué les unités du parti de l’Union démocratique kurde dans leur position de porter atteinte à l’intégrité territoriale de la Syrie, en fait, ce qui a conduit à une escalade des tensions avec la Turquie, et vous savez ce qui se passe actuellement à Afrin (la Turquie mène l’opération Olive Branch dans la région contre les troupes kurdes – TASS), » a déclaré Lavrov.

Les États-Unis hésitent à combattre Jabhat al-Nosra

« Nous avons de plus en plus d’éléments de preuve, ce qui permet de douter que nos homologues occidentaux de la coalition dirigée par les États-Unis soient prêts à combattre Jabhat al-Nosra sérieusement, malgré le fait qu’elle ait été ajoutée à toutes les résolutions et qu’elle ait été désignée comme organisation terroriste par le Conseil de sécurité de l’ONU », a déclaré le ministre.

Selon M. Lavrov, le succès du règlement syrien dépend de la rapidité avec laquelle les États-Unis renoncent à tenter de diviser la Syrie. « Je crois que le succès du règlement syrien ne dépend pas de ce que la Russie peut faire d’autre, mais plutôt de ce que les États-Unis ne feront pas. Il vaudrait mieux qu’ils cessent de jouer à ces jeux très dangereux, qui conduisent à la désintégration de l’État syrien », a déclaré le haut diplomate russe.

« Dans les régions contrôlées par les Etats-Unis – à l’est de l’Euphrate et jusqu’aux frontières de l’Etat syrien – ils créent des autorités de telle sorte qu’ils n’ont aucun lien avec Damas pour leur apporter une assistance sous différentes formes. Tout cela peut être un problème très grave du point de vue du respect des exigences du Conseil de sécurité de l’ONU en ce qui concerne la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie. »

Les Etats-Unis laissent les terroristes reprendre des forces dans la zone d’influence américaine

Le haut diplomate russe a attiré l’attention sur la zone d’influence d’al-Tanf, créée par les mesures unilatérales et destructrices prises par les États-Unis. « Les mesures unilatérales prises par les États-Unis, qui ont déclaré la zone de 55 kilomètres près d’al-Tanf sa zone d’influence, sont une chose sur laquelle nous ne sommes pas d’accord », a déclaré M. Lavrov.

Il a ajouté que le camp de réfugiés de Rukban est situé à proximité. « Les visites des djihadistes qui recouvrent leurs forces morales et physiques sont régulièrement observées à l’intérieur de la zone al-Tanf et dans le camp de Rukban. Des attaques sur le reste du territoire syrien ont été perpétrées à partir de là plus d’une fois. Cette zone doit être fermée immédiatement, et l’accès à ce camp de réfugiés doit être assuré pour l’aide humanitaire. »

M. Lavrov a également souligné que, tout en attirant l’attention sur la situation à Idlib et dans l’est de Ghouta, la mission humanitaire de l’ONU se tait sur le fait que les États-Unis ne peuvent pas garantir la sécurité des convois de l’ONU dans le camp de réfugiés de Rukban. « Nos homologues de l’ONU ont, pour une raison ou une autre, honte de dire que les convois humanitaires ne peuvent se rendre dans cette zone contrôlée par les États-Unis en raison de l’absence de garanties de la part des États-Unis. « Au lieu de cela, l’attention est concentrée sur la situation humanitaire à Idlib, dans l’est de Ghouta, alors que le fait que les actions de l’armée syrienne dans ces zones sont dirigées contre Jabhat al-Nosra est caché. »

« Les milices de Jabhat al-Nosra n’arrêtent pas les provocations. En particulier, les zones résidentielles de Damas, y compris l’ambassade russe et la mission russe de réconciliation, ont été pilonnées depuis Ghouta-Est. Pour une raison ou une autre, nos partenaires occidentaux préfèrent s’agiter autour de ces deux zones – Idlib et Ghouta Est – sans citer les raisons de ce qui s’ y passe. Et la raison en est les provocations armées de Jabhat al-Nosra », a ajouté M. Lavrov.

Les États-Unis tentent de diviser la Syrie

Moscou observe les tentatives de Washington de mettre en œuvre ses plans pour diviser la Syrie avec inquiétude, selon Lavrov.

« Nous ne pouvons pas manquer de regarder avec inquiétude les tentatives visant à diviser la Syrie », a déclaré le ministre. « De telles craintes surgissent lorsque nous prenons connaissance des plans que les États-Unis commencent à mettre en œuvre sur le terrain, principalement à l’est de l’Euphrate, dans de vastes zones situées entre ce fleuve et les frontières extérieures de la Syrie avec l’Irak et la Turquie.

Selon Lavrov, l’assurance des Américains que le seul objectif de Washington en Syrie est la guerre contre le terrorisme va à l’encontre des véritables actions américaines en Syrie. « Je crois que les déclarations de nos homologues américains selon lesquelles leur seul objectif en Syrie est de lutter contre l’État islamique (Deach, groupe terroriste, proscrit en Russie – TASS) et de préserver l’intégrité territoriale de la Syrie doivent être confirmées par des actes concrets », a déclaré le ministre.

tass.com

Adaptation Yandex

Playing on All Fields …un joueur de champ ? Comme un numéro 10 ?