Tout ce que vous devez savoir sur l’avion de combat multirôle Su-35 de la Russie

Sukhoi, simplement le meilleur

By TASS

Le 19 février marque le dixième anniversaire du premier vol d’un prototype de l’avion de chasse Su-35 russe.

MOSCOU, le 19 février. /TASS/. Il y a dix ans, un prototype de l’avion de combat multirôle russe Sukhoi Su-35 a effectué son premier vol le 19 février 2008.

Le Su-35 est un avion de chasse supersonique supersonique super maniable de génération 4+++ de la Russie, développé pour le suivi des avions monoplace Su-27.

Conception et essais de l’avion

Les travaux sur la modification du Su-27 capable de détecter et de frapper des cibles au sol (c’est-à-dire les travaux sur l’avion de chasse multirôle à part entière) ont commencé au Sukhoi Design Bureau au milieu des années 1980. L’avion a été baptisé Su-27M (le T-10M). Il était équipé de nouveaux équipements radio-électroniques (dont un radar faisant face vers l’arrière), d’armement, de systèmes de guerre électronique, d’écrans multifonctionnels dans le poste de pilotage du pilote, d’un système de ravitaillement aérien et d’autres dispositifs.

Le premier vol du Su-27M (qui fut bientôt rebaptisé Su-35) a eu lieu le 1er avril 1992. Le Su-35 était exposé à divers salons aéronautiques internationaux et a été proposé à l’exportation, mais il n’ a pas trouvé d’acheteurs potentiels. La production en série de nouveaux avions de chasse n’ a pas commencé en raison de problèmes économiques.

Quelques nouvelles solutions techniques utilisées dans le Su-27M ont ensuite été incorporées dans les avions de chasse Su-30 de différents types et le Su-37.

Les travaux sur l’avion de chasse multirôle monoplace, dérivé de l’avion Su-27, ont repris au milieu des années 2000. Les concepteurs ont installé une nouvelle avionique, le radar Irbis avec un réseau d’antennes à phase passive et des moteurs plus puissants avec vecteur de poussée sur l’avion. L’avion de chasse a également été équipé d’un nouveau système d’information et de contrôle embarqué.

Le T-10BM a effectué son premier vol le 19 février 2008. L’avion de combat a été produit en série à l’usine de Gagarin Aviation à Komsomolsk-sur-Amour. En 2009, un contrat a été signé pour la livraison de 48 avions de chasse de ce type à la Force aérospatiale russe. Le contrat a été entièrement exécuté en 2015, après quoi l’armée russe a passé commande de 50 avions supplémentaires.

L’avion de chasse a été accepté pour servir dans la force aérospatiale russe en 2017. Aujourd’hui, environ 70 avions de ce type ont été livrés à des unités opérationnelles de la Force aérospatiale. A partir de 2015, ces avions de chasse ont fait partie de la force aérienne russe en Syrie.

Caractéristiques de l’avion de chasse

De par sa conception aérodynamique, le Su-35 est un avion bimoteur à voilure haute doté d’un train tricycle escamotable et d’une jambe de train avant. Le Su-35 est équipé de deux turboréacteurs AL-41F1S avec une poussée de post-combustion de 14 500 kgf chacun. L’avion a une longueur de 21,95 mètres, une envergure d’aile de 14,75 mètres et une hauteur de 5,92 mètres.

L’avion de chasse a une masse maximale au décollage de 34 500 kg, une vitesse maximale de 2 500 km/h (2,35 Mach), une autonomie maximale de 3 600 km sans réservoir de carburant externe et de 4 500 km avec des réservoirs de carburant externes. L’avion de chasse a un plafond de service de 18 000 mètres. Le radar du chasseur peut détecter des cibles à une distance allant jusqu’ à 400 km et suivre 30 cibles aériennes à la fois. L’équipage est composé d’un pilote.

La durée de vie utile de l’avion de chasse assignée par son constructeur est de 6 000 heures ou 30 ans et la durée de vie de son moteur est de 4 000 heures.

Armement

Les 12 points d’emports de l’avion de chasse peuvent transporter des missiles air-air et air-air et air-surface, ainsi que des roquettes et des bombes aériennes de différents calibres. L’avion a une charge utile maximale de 8 tonnes. Il est armé d’un canon GSh-30-1 de 30mm (avec une charge de munitions de 150 cartouches).

Livraisons à l’exportation

Le 19 novembre 2015, la société d’État russe de haute technologie Rostec a annoncé qu’elle avait signé un contrat pour la livraison de 24 chasseurs Su-35 en Chine. Selon les médias, 14 avions auraient été livrés au début de 2018.

Le PDG de Rostec Sergei Chemezov a déclaré aux médias le 20 février 2017 que les Emirats Arabes Unis avaient signé une lettre d’intention avec la Russie sur l’achat de Su-35 avions.

Les médias indonésiens ont rapporté en février 2018 que la Russie avait signé un contrat pour la livraison de 11 chasseurs Su-35 à l’Indonésie.

Incidents aériens

Selon des sources, un incident s’est produit avec ce type d’aéronef sans victimes. Le 26 avril 2009, un prototype de l’avion Su-35 a dérapé hors piste pendant sa course rapide et a subi des dommages considérables. Le pilote d’essai a été éjecté en toute sécurité.

tass.com

Adaptation Yandex