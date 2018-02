Marion Maréchal-Le Pen à la conférence annuelle des conservateurs américains

Maréchal-Le Pen était plus conservatrice que Mitt Romney, le président des conservateurs américains, Matt Schlapp

Marion Maréchal-Le Pen est invitée à prendre la parole jeudi 22 février à la Conférence annuelle des conservateurs américains, où se rendront aussi Donald Trump et le vice-président Mike Pence.

Pour son édition 2018, la Conservative Political Action Conference, messe annuelle des Républicains aux États-Unis, “se distingue avec une liste d’invités comprenant plusieurs grands noms ainsi qu’une représentante internationale de poids”,remarque The Daily Beast. Le site d’information américain fait référence à la venue de Marion Maréchal-Le Pen, la nièce de Marine Le Pen et ancienne députée Front national, qui donnera un discours jeudi 22 février, jour d’ouverture de la conférence, une heure seulement après le vice-président Mike Pence.

The Daily Beast rappelle les positions politiques du FN, “parti qui soutient une baisse massive de l’immigration et qui veut donner la priorité aux ‘Français de souche’”. Le président de l’Union des conservateurs américains, Matt Schlapp, a dû défendre Marion Maréchal-Le Pen sur Twitter, écrivant qu’elle était plus conservatrice que l’ancien candidat à la Maison Blanche Mitt Romney et une “libérale normale, conservatrice”.

Bingo. You catch on quick. We would invite mitt but we can’t figure out which state to mail the invite to. https://t.co/jWQPrdDv6w — Matt Schlapp (@mschlapp) 20 février 2018

So @MittRomney is not conservative enough for @mschlapp, but Marion Le Pen get’s a speaking slot at @CPAC. — The Reagan Battalion (@ReaganBattalion) 20 février 2018

19. Judge Jeanine Pirro https://t.co/7k6z12Q5we — Yashar Ali 🐘 (@yashar) 19 février 2018

Marion Maréchal-Le Pen amorce son retour lors d’une conférence à Washington https://t.co/iLUeiD4Xeb — Le Scan Politique (@Le_Scan) 20 février 2018

Marion Maréchal-Le Pen prononcera un discours au CPAC, la conférence de la droite américaine, aux côtés de Donald Trump >> https://t.co/nuRgzWzdmK pic.twitter.com/X0nI6op2Ie — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) 20 février 2018

The Guardian

Maréchal-Le Pen – qui est plus religieuse et socialement conservatrice que sa tante, la leader d’extrême droite Marine Le Pen – a été invitée à prendre la parole une heure après Pence lors de l’événement, la veille de l’apparition de Donald Trump sur la même scène.

La jeune femme de 27 ans, qui a annoncé il y a un an qu’elle se retirait temporairement de la politique, sera la deuxième tête d’affiche de la première journée entière de discours à la Conférence annuelle d’action politique conservatrice, aux côtés de législateurs républicains, de personnalités conservatrices des médias et d’anciens combattants.

Maréchal-Le Pen a été salué comme une étoile montante par l’ancien stratège de la Maison-Blanche Steve Bannon. Elle entre au parlement français en 2012 à l’âge de 22 ans – la plus jeune parlementaire depuis la révolution élue sur un ticket d’opposition à l’immigration dans le sud. theguardian.com