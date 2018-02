🔴Les Tiger Forces de l’armée syrienne commencent à arriver en masse dans l’est de Damas pour la grande offensive

🐯Les Tigre Ă l’est de Damas, une opĂ©ration offensive imminenteđŸŽ„

By Andrew Illingworth

BEYROUTH, LIBAN, 13h21 – Un dĂ©tachement d’Ă©lite de l’armĂ©e arabe syrienne prĂ©cipite ses principales unitĂ©s d’assaut vers l’est de Damas dans le cadre d’une opĂ©ration offensive imminente – attendue depuis prĂšs d’une semaine – contre des groupes terroristes dans la rĂ©gion.

Les principaux rĂ©giments d’assaut et les unitĂ©s d’appui-feu de la Division des Forces d’Ă©lite des Tigres de l’armĂ©e syrienne ont commencĂ© Ă arriver dans la rĂ©gion de Ghouta Est de Damas. Des sources militaires notent la prĂ©sence d’un convoi massif appartenant Ă la formation de troupes, de camions et de matĂ©riel lourd s’Ă©tendant sur quatre kilomĂštres de long et arrivant dans la capitale syrienne.

L’avĂšnement de l’opĂ©ration des Tiger Forces Ă Damas Est est une premiĂšre dans l’histoire de la formation de l’armĂ©e syrienne. Jamais auparavant il ne l’avait (du moins Ă titre officiel) effectuĂ© dans ou prĂšs de la capitale.

Quoi qu’il en soit, les Tiger Forces se prĂ©parent maintenant Ă leur nouvelle opĂ©ration – ce qui est un nouveau champ de bataille – avec un bilan de campagne sans faille dans les provinces syriennes d’Alep, Hama, Homs, Raqqa, Idlib et Deir Ezzor.

almasdarnews.com

Les Forces du Tigre

Adaptation Yandex

La rĂ©crĂ© est terminĂ©e : L’ArmĂ©e syrienne se dĂ©ploie Ă #Afrin, avance vers Al-Tanf et renforce ses positions au #Golan https://t.co/gQAbHrzN6l via @IntropaJacques Des unitĂ©s d’élite et la 3e division blindĂ©e syriennes se positionnent sur le plateau du Golan face Ă #IsraĂ«l #Syrie pic.twitter.com/amv9oo2IrI — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 16 fĂ©vrier 2018

Parmi les systĂšmes d’armes appartenant des Tiger Forces, on peut citer les chars de combat principaux T-72 et T-90, les chars d’artillerie moyens et lourds, les canons automoteurs, les camions canon d’artillerie…Â almasdarnews.com