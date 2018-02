🎥Taxer le halal permet de payer la construction de mosquées, Hakim El Karoui, le conseiller de Macron sur l’islam de France

Par

Face à l’islam conquérant, la France recule

La France recule sous les assauts de l’islam conquérant. Il crée le désordre dans la laïcité, la mixité, l’indivisibilité nationale. Il sème la discorde jusque dans l’école. Il fracture la nation. Partout, cette idéologie minoritaire exige sa visibilité, pose ses exigences, bouscule la République bonne fille. Emmanuel Macron promet d’aborder la question de l’islam avant la fin du premier semestre. Dimanche, il a dit vouloir « poser les jalons de toute l’organisation de l’islam de France ». Bien. Mais sa prudence est un renoncement à affronter l’esprit totalitaire. Or il est à la source de l’épreuve de force. Un conseiller sur ce dossier, Hakim el-Karoui, constate (L’Opinion, lundi) que « les islamistes ont gagné la bataille de la norme, qu’il s’agisse du port du voile ou de la consommation de la viande hallal ». Faudrait-il s’en satisfaire ? Quand el-Karoui affirme dans la foulée qu’il faut « lutter contre l’islamophobie », en avalisant ce mot brandi par les islamistes et leurs caniches, il rend les armes.

Les 9 terrifiantes propositions de Hakim El Karoui, conseiller de Macron, pour « l’islam de France » https://t.co/wNZ38sRyhE via @Resistance_R — Resistance_R (@Resistance_R) 13 février 2018

La démocratie française est en train de perdre la guerre que l’islam radical lui a déclarée. Les alertes des musulmans qui se sont libérés des interdits coraniques ne sont pas entendues du pouvoir. Les musulmanes qui dénoncent l’oppression sexiste symbolisée par le voile protestent dans le vide. L’État « humaniste » ne s’émeut que de ceux qui surjouent les plaintes, dans un permanent chantage. L’apaisement promu par les autorités banalise l’infiltration islamiste. La candidate enturbannée de The Voice, la jolie et talentueuse Mennel Ibitssem, a eu ses défenseurs subjugués, en dépit des révélations sur sa proximité avec les Frères musulmans. Elle a eu ses avocats pour plaider son jeune âge (22 ans) et son droit à l’erreur. Mais bien peu se sont interrogés sur l’instrumentalisation prosélyte de sa présence sur TF1.L’indignation des réseaux sociaux a contraint la chanteuse à se retirer du télé-crochet. Cependant, nombreux sont ceux qui s’inquiètent de la réaction colérique de la jeunesse musulmane.

Faudrait-il se résoudre à vivre dans la crainte des humeurs d’une contre-société gangrenée par la dictature islamique et sa haine de l’Occident ?

blog.lefigaro.fr

Une voix d’Ange par @MennelOfficial https://t.co/z0tvMcoZgL via @IntropaJacques #Mennel a une voix d’Ange, elle est belle, elle est blonde, elle est *russe, on l’adopte! Président Putin pic.twitter.com/T9S3sDTOdJ — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 11 février 2018

« L’islam, une religion française »?

Taxer le halal permet de payer la construction de mosquées, Hakim El Karoui, le conseiller de Macron sur l’islam de France.

…c’est le « Diable »👿👹👺en personne!, Yandex