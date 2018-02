Des avions russes lancent de multiples frappes de précision sur un grand camp terroriste dans le sud d’Idlib, des résultats dévastateurs

La puissance aérienne russe a bombardé une base militaire terroriste à Tarmala, Syrie

By Andrew Illingworth

BEYROUTH, LIBAN, 14 h 28 – Des avions de guerre russes ont neutralisé des dizaines de terroristes et infligé de graves dégâts matériels après avoir effectué de multiples frappes de précision sur un grand camp militaire rebelle dans la campagne méridionale de la province d’Idlib.

Dans la nuit du jeudi au vendredi, la puissance aérienne russe a mené un grand raid sur une base militaire près de la ville de Tarmala, dans la province d’Idlib, au sud du pays.

L’attaque aérienne a été dirigée conformément aux renseignements fournis par la Division des Forces du Tigre de l’armée syrienne.

En lançant au moins six coups de précision contre le camp militaire rebelle, les avions de guerre russes ont non seulement détruit la base, mais aussi tué et blessé des dizaines d’insurgés et détruit au moins 12 véhicules.

Bon nombre de terroristes neutralisés dans l’attaque étaient des combattants étrangers de divers grades.

Certains des combattants djihadistes tués ont été identifiés comme suit:

Abu Omar al-Haskawi;

Muhammad Fawwaz;

Muhammad al-Muhssen;

Alaa al-Muhammad;

Abd al-Moueen al-Ladaa; et

Muhmmad al-Habib.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex