Lavrov : Les comportements américains en Syrie constituent une menace sur son intégrité territoriale

Moscou/ Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé que les comportements unilatéraux des États-Unis en Syrie constituent une menace pour l’intégrité territoriale du pays.

Lors d’une conférence de presse tenue conjointement aujourd’hui à Moscou avec son homologue belge, Didier Reynders , Lavrov a précisé que les Etats-Unis, qui maintiennent des forces en Syrie sans aucune invitation, avaient annoncée plus d’une fois au niveau officiel que l’objectif de la présence de ces forces en Syrie est d’éradiquer le réseau terroriste ‘’Daech’’, faisant savoir que leurs actes récents démontrent qu’ils veulent rester plus longtemps, sinon pour toujours.

Lavrov a souligné que les Américains n’œuvrent pas en Syrie pour parvenir à un consensus, mais ils cherchent à prendre des pas dangereux unilatérales sur la rive est de l’Euphrate de façon qui porte atteinte à l’unité des territoires syriens.

Par ailleurs, Lavrov a souligné que la Conférence du dialogue national syro-syrien à Sotchi était une base primordiale pour le règlement de la crise en Syrie, conformément à la résolution N° 2254 du Conseil de sécurité.

Lavrov a ajouté que la Russie avaient soutenu, dès le début, la participation des Kurdes syriens aux efforts pour régler la crise en Syrie conformément à la résolution N° 2254 du Conseil de sécurité qui affirme la nécessité que le dialogue incluse toutes les composantes du peuple syrien.

D.H./ L.A.

sana.sy

