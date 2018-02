L’aviation russe bombarde lourdement le sud-est d’Idlib

On va frapper fort les gars! –OK «Roger», Camarade Putinov

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 02h20 – Les forces aérospatiales russes ont déclenché ce soir une rafale d’attaques aériennes au-dessus de la campagne sud-est du gouvernorat d’Idlib, ciblant plusieurs sites sous le contrôle de Hay’at Tahrir Al-Sham et de leurs alliés djihadistes.

Selon un rapport militaire syrien, les forces aérospatiales russes ont bombardé Hay’at Tahrir Al-Sham dans les villes de Khuwayn et Al-Tamanah, provoquant d’immenses explosions qui ont pu être entendues à plusieurs kilomètres de distance.

Le rapport a ajouté que les forces aérospatiales russes étaient principalement concentrées sur ces deux villes parce que Hayat Tahrir al-Cham a récemment envoyé des renforts dans cette zone afin d’empêcher l’armée arabe syrienne SAA et leurs alliés d’avancer vers Khuwayn.

Avec la reddition massive de l’État islamique ISIS à Khuwayn lundi, les rebelles djihadistes disposeront désormais d’un grand nombre de réserves qui pourront être concentrées sur les lignes de l’armée syrienne dans le sud-est d’Idlib.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

