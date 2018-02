Israël devra se confronter l’axe de la Résistance dans son ensemble, Hamas

Les Brigades Izz al-Din al-Qassam ne resteront pas les bras croisés face à une attaque israélienne contre le Liban ou la Syrie

Un haut dirigeant du Hamas, Osama Hamdan estime que le régime israélien a bien saisi que dans la prochaine bataille, il devra se confronter à l’axe de la Résistance dans sa totalité.

Interviewé samedi soir par la chaîne Al-Mayadeen, Osama Hamdan a souligné que le Dôme de fer israélien n’est pas parvenu à prévenir le tir de missile en direction de Tel-Aviv et que l’écrasement du F-16 israélien par la DCA syrienne a porté un coup dur à l’autorité du régime israélien, à qui «?je conseille de ne pas chercher la riposte?».

«?Les Brigades Izz al-Din al-Qassam ne resteront pas les bras croisés face à une attaque israélienne contre le Liban ou la Syrie et toute agression contre la Résistance où qu’elle soit ou quelle qu’elle soit sera fermement riposté?», a-t-il précisé.

Le responsable du Hamas palestinien a déclaré que la réponse à l’agression des chasseurs israéliens ainsi que l’unité de la Résistance sont porteuses de messages importants.

Il a ajouté que l’unité de l’Ummah islamique devait être fondée sur la lutte contre le régime de Tel-Aviv et que les divergences internes ne devaient pas faire oublier la cause commune du monde musulman.

«?LA RÉSISTANCE EST AUJOURD’HUI DE PLUS EN PLUS FORTE POUR TOUTE CONFRONTATION AVEC ISRAËL. CE QUI S’EST PASSÉ HIER, SAMEDI 10 FÉVRIER, A BRISÉ TOUTES LES ÉQUATIONS ET ASSÉNÉ UN COUP DUR AUX ENNEMIS DES IDÉAUX DE LA PALESTINE?», A-T-IL FAIT REMARQUER.

Selon ce dernier, l’armée syrienne a réalisé une action exemplaire contre les chasseurs israéliens et mis en cause la supériorité aérienne de leur aviation, de manière à ce que la riposte syrienne a surpris Israël.

S’agissant de la situation intérieure en Palestine, Osama Hamdan a dit que la réconciliation nationale devait faire partie du processus consistant à défendre la noble Qods, espérant que le mouvement du Fatah l’acceptera.

