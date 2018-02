Le Liban ouvre ses ports aux navires russes

Chef Poutine installe au Liban un poste de combat pour les avions russes! Israel, ne jouez pas avec le Feu!

Il semble que l’étau se resserre de plus en plus autour d’Israël. À l’heure où le ciel syrien se ferme hermétiquement sur Israël à la faveur des missiles S-200, le Liban, lui aussi ouvre ses ports aux navires de guerre russes. La nouvelle n’est point à prendre à la légère quand on sait qu’Israël lorgne les réserves gazières libanaises.

Des médias russes ont révélé que le premier ministre russe, Dmitri Medvedev, avait chargé, mardi 6 février, le ministère russe de la Défense d’entamer des pourparlers avec son homologue libanais en vue de la signature d’un accord de coopération militaire entre la Russie et le Liban.

Le projet d’accord à signer entre les parties comprenait l’ouverture des ports libanais aux navires et aux flottes militaires russes, en plus de faire des aéroports libanais un poste de transit pour les avions et les combattants russes et l’envoi d’experts militaires russes pour former et renforcer les capacités des membres de l’armée libanaise, selon l’agence russe Sputnik.

Le projet d’accord prévoit l’échange d’informations sur les questions de défense et la promotion de la confiance mutuelle pour lutter contre le terrorisme, ainsi que le développement des relations dans le domaine de la formation militaire conjointe dans divers domaines liés au service militaire, à la médecine, et autres.

L’accord comprend également la participation aux activités de recherche et de sauvetage maritimes, la lutte contre le terrorisme et la piraterie. La Russie accordera également aux délégations militaires libanaises le droit d’assister à tous les exercices militaires russes, aux réunions et aux conférences qui auront lieu dans le domaine militaire et de la défense.

presstv.com

C’est la première fois qu’un avion israélien est abattu dans l’espace aérien israélien par la #Syrie depuis Yom-Kippour https://t.co/1W21ybrl0U via @IntropaJacques 🇸🇾Chef Assad montre le chemin de la victoire✌, un avertissement envoyé aux avions américains #Israel #USA pic.twitter.com/SRL0BVekNn — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 11 février 2018