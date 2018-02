L’armée de l’air russe passe à ses avions avancés après l’attaque du MANPADS terroriste

Un Su-30 en action à Idlib

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 14 h 35 – Cinq jours après la chute de l’avion Su-25 par les rebelles djihadistes à Idlib, les forces aérospatiales russes ont décidé cet après-midi d’utiliser leurs avions Su-30 et Su-35 perfectionnés en Syrie, a déclaré une source militaire à Al-Masdar.

Selon la source militaire, en raison du petit nombre d’avions Su-30 et Su-35 actuellement en Syrie, les forces aérospatiales russes ont temporairement interrompu les opérations aériennes au-dessus de certaines parties du gouvernorat d’Idlib.

L’objectif de passer aux avions Su-30 et Su-35 est dû à leur capacité de lancer des attaques aériennes à partir de hautes altitudes, les mettant hors de portée des missiles antiaériens MANPADS des terroristes dans les gouvernorats d’Idlib et de Hama.

La plupart des avions Su-30 et Su-35 ont été retirés de Syrie après la visite du président russe Vladimir Poutine à l’aéroport militaire d’Hmaymim en décembre, mais ils se préparent à les ramener après la chute du Su-25.

Ci-dessous une vidéo de l’agence de presse pro-opposition STEP qui montre un Su-30 en action à Idlib:

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Editor-in-Chief Specializing in Near Eastern Affairs and Economics.