La marine russe tire plusieurs missiles de croisière dans la province d’Idlib

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 14h05 – La marine russe a tiré plusieurs missiles de croisière vers le gouvernorat d’Idlib, a annoncé aujourd’hui une source militaire à Al-Masdar News depuis la ville portuaire de Tartous.

Selon la source militaire, les missiles de croisière russes visaient spécifiquement Hay’at Tharir Al-Sham près du front d’Abu Dhuhour.

En l’absence de leurs forces aériennes sur le front d’Abu Dhuhour, les militaires russes ont compté sur leur marine pour infliger de lourdes pertes aux positions djihadistes.

Cette dernière frappe de missiles de croisière intervient quelques jours seulement après que les rebelles djihadistes ont abattu un avion militaire russe dans les campagnes du nord-est du gouvernorat d’Idlib, ce qui les a incités à mettre un terme aux opérations aériennes dans la province.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

On peut voir revenir devant la scène les Su-30 et Su-35 par leurs capacités avioniques et de combat missiles. Yandex