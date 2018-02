La Chine déploie 300 000 soldats à la frontière nord-coréenne pour se préparer à une éventuelle guerre

Les Etats-Unis déploient deux destroyers de missiles au Japon après que Kim Jong-un ait averti d’une «attaque préventive»

by Tyler Durden

Alors que le spectre d’une guerre nucléaire avec la Corée du Nord s’est estompé au cours des dernières semaines, la Chine ne prend pas de risques, et avant les Jeux olympiques d’hiver en Corée du Sud, le gouvernement chinois a déployé 300 000 soldats et de multiples groupes mobiles de frappe à sa frontière hautement surveillée avec la Corée du Nord, ce qui indique que Pékin se prépare tranquillement à une crise potentielle entre Kim Jong Un et les États-Unis dans les mois à venir.

Selon l’actualité sud-coréenne de Chosun Ilbo, »la Chine se prépare à une guerre potentielle sur la péninsule coréenne en renforçant les défenses antimissile près de la frontière avec la Corée du Nord » citant un reportage de Radio Free Asia. « Des unités militaires à Yanbian ont été déplacées de la province d’Heilongjiang, ajoutant ainsi 300 000 soldats le long de la frontière. »

La RFA a cité une source nord-coréenne en Chine selon laquelle l’armée chinoise avait déployé, à la fin de l’année dernière, une autre batterie de défense antimissile dans une division blindée à Helong, à l’ouest de Longjing, dans la préfecture autonome coréenne de Yanbian. Aujourd’hui, il déploie des batteries de défense antimissile près des défenses nord-coréens, près des fleuves Apnok et Duman.

La raison de cette présence accrue de missiles est que les troupes chinoises dans la zone frontalière pourraient être emportées si le Nord détruisait les berges des défenses ou si elles étaient détruites par des missiles ou des frappes aériennes, ajoute la source.

Le 24 janvier, la Central News Agency de Taïwan a annoncé que la 78e Armée du Groupe, la première unité militaire chinoise qui franchirait la frontière au nord en cas de guerre dans la péninsule coréenne, était armée des missiles sol-air les plus récents contre des avions et des missiles sud-coréens et américains.

Le déploiement annoncé intervient quelques jours seulement avant le début des Jeux olympiques d’hiver de 2018 en Corée du Sud.

Ce qui est curieux dans cette escalade, c’est que le régime de Kim Jong Un a tenté – du moins optiquement – de » dégeler » les relations avec Séoul, en souhaitant au gouvernement sud-coréen une compétition » succès » et en espérant » d’apaiser les tensions militaires » avant le début des jeux. Dans un cas rare d’unité coréenne, la Corée du Nord et la Corée du Sud prévoient toutes deux participer aux cérémonies d’ouverture sous un « drapeau coréen uni » et réunir leurs équipes féminines de hockey.

Pendant ce temps, Trump a été occupé à faire pression sur son agenda intérieur pour s’engager dans des chamailleries sur Twitter et à comparer la taille du bouton nucléaire avec celle de Kim Jong-Un, ce qui a permis aux tensions entre les deux pays dotés d’armes nucléaires de se calmer ces dernières semaines, bien que si la Chine sait quelque chose, cette détente provisoire ne durera pas longtemps.

shtfplan.com

Source ZeroHedge

Adaptation Yandex

US deploys two missile destroyers to Japan after Kim Jong-un warns of ‘pre-emptive strike’ https://t.co/Jm5Zz5vpKX pic.twitter.com/w3dWsowYuE — Daily Star (@Daily_Star) 7 février 2018

Les Etats-Unis déploient deux destroyers de missiles au Japon après que Kim Jong-un ait averti d’une « attaque préventive ».