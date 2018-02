Damas : missiles israéliens interceptés

L’ennemi Israel continue leurs agressions contre la Syrie et vise surtout à rehausser le moral des terroristes

Plusieurs explosions ont été entendues à Damas et ses environnantes a indiqué la chaîne de télévision syrienne Al-Ikhbariya.

Selon la chaîne saoudienne Al-Hadath, il s’agirait de missiles tirés depuis les chasseurs israéliens survolant le Liban qui visaient le centre de recherches scientifiques de Jamraya dans le Rif oriental de Damas.

Réaction de l’armée syrienne

Cité par l’agence de presse syrienne SANA, l’armée syrienne a affirmé avoir intercepté des missiles israéliens qui visaient les positions militaires de l’armée dans le Rif de Damas.

Le nouveau raid israélien intervient alors que le ministère russe des Affaires étrangères avait fait part, mardi, de l’attaque aux obus de mortier contre la représentation commerciale de la Russie.

Début décembre 2017, le centre de recherches en question avait été pris pour cible de cinq missiles dont trois ont été interceptés.

Depuis 2011, Israël n’a cessé de viser le sol syrien sous prétexte d’avoir à contrer le Hezbollah. Depuis un an toutefois, les chasseurs israéliens ne s’aventurent plus dans le ciel syrien par crainte des missiles anti-missiles de l’armée syrienne et violent le ciel libanais depuis où ils tirent leurs missiles.

Pour Damas, cette violation flagrante de son intégrité territoriale vise surtout à remonter le moral aux terroristes que l’armée syrienne a encerclés dans la banlieue de Damas et qui sont acculés dans leurs derniers retranchements.

presstv.com

