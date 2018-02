Le pilote d’un SU-25 abattu reçoit la médaille de héros de Russie

Beyrouth, Liban, 4h30 – Des photographies du major Roman Filipov, le pilote russe de l’avion Su-25 descendu récemment au-dessus d’Idlib en Syrie, sont apparues lundi sur le réseau de médias sociaux russe Odnoklassniki Classmates.

Le pilote, 33 ans, est mort au cours d’un combat avec des terroristes au sol après avoir été éjecté de son avion, selon le ministère russe de la Défense.

Selon Sergei Surovikin, commandant des forces aérospatiales russes, après l’attaque du Su-25 par un système portatif de défense aérienne à courte portée MANPADS, Filipov « a tenté de maintenir l’avion en l’air et a signalé qu’il avait été attaqué par une roquette, après quoi il s’est éjecté ». Après avoir accosté sous le feu nourri au sol dans le village militant de Tell-Debes, Roman Filipov entra dans une bataille inégale avec les terroristes. »

« Gravement blessé, l’officier s’est fait sauter avec une grenade alors qu’il était à quelques dizaines de mètres des terroristes. »

Le pilote a reçu à titre posthume, le titre de héros de la Fédération de Russie.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Citizens of #Russia‘s Sevastopol light candles in the form of an airplane as tribute to the late Major Roman Filipov, Russia’s heroic pilot that sacrificed himself fighting terrorists in #Syria #ForeverInOurHearts pic.twitter.com/zPcfFHXqjl

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 6 février 2018