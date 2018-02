L’armée russe arrive à l’aéroport d’Abu Dhuhur à Idlib

Les forces aériennes russes renforcent leur potentiel d’attaques

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 17h00 – Les militaires russes sont arrivés à l’aéroport récemment capturé d’Abu Dhuhur dans la campagne orientale d’Idlib, a rapporté aujourd’hui l’armée arabe syrienne SAA.

Selon le rapport de l’armée syrienne, les militaires russes se préparent à aider à reconstruire cette installation impérative afin de la rendre à nouveau opérationnelle.

Une fois que l’aéroport sera de nouveau opérationnel, les forces aériennes russes devraient utiliser cette installation militaire comme point d’observation dans le gouvernorat d’Idlib.

Ce mouvement par les militaires russes reproduit leur présence de l’aéroport Kuweires d’Alep; ils auront le potentiel de mener des attaques s’ils en ont besoin.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Editor-in-Chief Specializing in Near Eastern Affairs and Economics.