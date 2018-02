Su-25 abattu: le porte-parole du Kremlin divulgue la réponse de Moscou

En guise de réponse aux terroristes ayant abattu le Su-25, la Russie a entrepris des actions déterminées pour mettre fin à leurs activités en Syrie, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en commentant cette attaque qui a coûté la vie à un pilote russe, décoré à titre posthume.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a commenté l’opération des militaires russes dans la région d’Idlib visant à éliminer les terroristes ayant abattu un avion Su-25 et son pilote à l’aide d’un système antiaérien.

«[Ces actions] ont été décidées à la suite d’un accident dramatique, lorsque des terroristes ont abattu notre avion. Le pilote est mort tragiquement et nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses proches. Nous sommes fiers de nos héros. Évidemment, cet évènement tragique a entraîné des actions déterminées visant à mettre fin aux activités des terroristes», a-t-il déclaré.

M. Peskov a également rappelé à cette occasion des propos du propos du Président russe.

«Lorsque le Président Poutine parlait de la fin de la phase active de l’opération de soutien aux militaires en Syrie dans leur lutte antiterroriste, il a dit que le potentiel militaire russe restant sur place était suffisant pour répondre aux terroristes en cas de nécessité de frappe foudroyante. Il s’agit notamment de ce type de frappes», a-t-il conclu.

Un Su-25 russe a été abattu en Syrie par un système portatif par des terroristes alors qu’il survolait la zone de désescalade d’Idlib, selon les informations communiquées par le ministère russe de la Défense.

Le pilote du Su-25 abattu a réussi à s’éjecter de l’avion, mais a été tué en affrontant des djihadistes. Il avait informé qu’il s’était éjecté dans une zone contrôlée par les terroristes du Front al-Nosra. Le pilote a été décoré à titre posthume.

Pour riposter, l’armée russe a frappé la région d’Idlib, contrôlée par les terroristes du Front al-Nosra, d’où le Su-25 a été abattu, tuant plus de 30 djihadistes, a annoncé le ministère russe de la Défense.

fr.sputniknews.com

Distinguished Russian flying ace, major Roman Filippov was piloting the downed in #Syria Su-25 jet. He fought off terrorists with a sidearm as long as he could, sacrificed himself & took out several enemies with him. He had a wife and a 4 year-old daughter back in Primorje region pic.twitter.com/xxse7vbeAa

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 5 février 2018