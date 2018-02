Plus de 50 terroristes tués en quelques minutes après avoir descendu l’avion russe dans l’est d’Idlib

BEYROUTH, LIBAN, 21h37 – Les forces aérospatiales russes semblent vouloir se venger des djihadistes en Syrie après l’effondrement récent d’un de leurs avions et la mort de son pilote par le groupe affilié à Al-Qaïda Ha’yat Tahrir al-Sham.

Très récemment, une source officielle de la Division des forces du Tigre a annoncé que les avions de guerre russes – avec l’aide des contrôleurs aériens avancés de l’armée syrienne – avaient frappé des terroristes islamistes dans une embuscade brutale livrée à partir des airs, dans deux villes de la campagne orientale de la province d’Idlib.

Le piège a été tendu par des chasseurs face aux groupes liés à Al-Qaïda dans les villes de Tal Touqan et Tal Sultan où plusieurs avions de combat russes, guidés par des observateurs de l’armée syrienne sur le terrain, ont attaqués simultanément.

D’après la déclaration des Tiger Forces sur les raids aériens russes, 55 militants ont été tués au total – 30 à Tal Touqan dans une seule aérodrome et les 25 autres à Tal Sultan lors de plusieurs bombardements.

À l’heure actuelle, les avions russes continuent de cibler des rassemblements et des positions terroristes dans l’est d’Idlib.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

We want to thank all American🇺🇸 citizens sending us their condolences on the death of a Russian fighter pilot who was killed in action against terrorists in #Syria 🇸🇾 ➡ https://t.co/bMynwvodRr pic.twitter.com/nMGY5RuTZ2

«Nous tenons à remercier tous les citoyens américains qui nous ont envoyé leurs condoléances suite à la mort d’un pilote de chasse russe tué en mission contre des terroristes en Syrie», a écrit l’ambassade sur Twitter.

Le pilote su-25 s’est battu à mort, son pistolet automatique Stechkin.

The last battle of the Russian Su-25 pilot.

Pilot was shooting at the militants who surrounded him and blew himself up with a grenade in order to avoid captivity by militants. pic.twitter.com/prBgITWa9V

— Military Advisor (@miladvisor) 4 février 2018