Les députés russes s’engagent à enquêter sur l’origine du MANPADS utilisé contre l’avion descendu en Syrie

Les pays dont les armes arrivent sur le territoire, qui sont ensuite utilisées contre des militaires russes, doivent comprendre que cela ne restera pas impuni, le député Dmitry Sablin

Des parlementaires russes de haut niveau ont exhorté le pays à enquêter sur l’origine du système portatif de défense aérienne *MANPADS, qui aurait été utilisé par des terroristes takfiristes pour descendre un avion russe au-dessus de la Syrie.

Le ministère russe de la Défense a confirmé samedi dans une déclaration que l’avion de combat Su-25 avait été abattu dans la province d’Idlib, au nord-ouest de la Syrie.

Video purportedly showing the crash site of Russian SU-25 in #Syria‘s Idlib pic.twitter.com/uLCBaByMRN — Press TV (@PressTV) 3 février 2018

Citant des données préliminaires, il a déclaré que l’avion avait été abattu par un MANPADS. Le pilote avait été parachuté dans la zone contrôlée par Jabhat Fateh al-Sham Takfiri, anciennement connu sous le nom de Front al-Nosra, mais il avait été tué lors d’une confrontation avec des terroristes appartenant à un groupe indéterminé.

Les avions militaires russes ont ensuite riposté en prenant pour cible la zone d’Idlib contrôlée par Nosra et en tuant plus de 30 terroristes.

Russian missiles strike area of Su-25 downing, killing at least 30 militants pic.twitter.com/h8oCiB7qn1 — Press TV (@PressTV) 3 février 2018

« Certes, nous allons certainement enquêter, y compris un grand nombre de choses: du type de la MANPADS aux circonstances du tir sur le Su-25 », a déclaré Frants Klintsevich, le premier vice-président du Conseil fédéral russe de la Commission de défense a déclaré à Interfax. « La perte d’un avion n’est rien, mais politiquement, elle a une grande signification et des conséquences profondes », a-t-il ajouté.

Le député Dmitry Sablin, le coordinateur du groupe d’amitié parlementaire russo-syrien, a déclaré: »Nous avons des informations selon lesquelles les MANPADS utilisés pour faire tomber notre avion ont été amenés en Syrie d’un pays voisin il y a plusieurs jours.

« Les pays dont les armes arrivent sur le territoire, qui sont ensuite utilisées contre des militaires russes, doivent comprendre que cela ne restera pas impuni », a-t-il déclaré à l’agence.

Le chef adjoint du Comité de défense de la Douma d’Etat, Yury Shvytkin, a déclaré à l’agence de presse russe RIA qu’il était enclin à croire que « les origines des MANPADS étaient liées aux pays occidentaux ».

Un projet de loi de dépenses militaires datant de 2017, signé sous l’ancien président américain Barack Obama, autorisait la fourniture de ces armes aux militants qui combattaient le gouvernement syrien.

En septembre 2016, Reuters a cité un responsable non nommé des États-Unis qui a déclaré que Washington » a éloigné de la Syrie un grand nombre de ces systèmes portatifs de défense aérienne, ou MANPADS, en réunissant des alliés occidentaux et arabes derrière l’acheminement de l’entraînement et des armes d’infanterie » aux militants anti-Damas.

Les Saoudiens ont toujours pensé que la façon de faire reculer les Russes, c’est ce qui fonctionnait en Afghanistan il y a 30 ans – nier leur puissance aérienne en donnant des MANPADS aux moudjahidin « , a-t-il déclaré.

Les membres du Front Ansar al-Islam ont été montrés dans une vidéo postée en novembre 2016, présentant une cachette de missiles antiaériens lancés à l’épaule, la première preuve que les armes ont été fournies aux militants après un assouplissement attendu des restrictions américaines.

La Russie apporte un soutien aérien aux opérations antiterroristes syriennes depuis septembre 2016.

Les États-Unis et leurs alliés, y compris l’Arabie saoudite, soutiennent toutefois les terroristes contre Damas depuis le début de la crise.

muraselon.com

Source presstv.com

Adaptation Yandex

*MANPADS Man-portable air-defense systems

Un #su25 russe abattu dans la région d’#Idlib nid d’islamistes. Tandis que la #SAA l’#AAS libère la #Syrie qui livre des #manpads aux islamistes ? — Nicolas DHUICQ (@NicolasDHUICQ) 3 février 2018