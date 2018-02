⚫Le pilote du Su-25 abattu en Syrie tué en affrontant des terroristes

✝RIP Soldat de Russia🇷🇺

Le pilote du Su-25 qui a été abattu ce samedi 3 février, dans la province syrienne d’Idlib, s’est éjecté mais a été tué par la suite en combattant des terroristes, a annoncé le ministère russe de la Défense.

«En affrontant des terroristes, le pilote a été tué», indique la Défense russe.

Selon le ministère, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, conjointement avec la partie turque, responsable de la zone de désescalade d’Idlib, sont en train d’entreprendre des mesures pour rapatrier le corps du pilote russe.

Le ministère a précisé que le pilote s’était éjecté dans une zone contrôlée par les terroristes du Front al-Nosra. Vraisemblablement, l’avion a été abattu à l’aide d’un système portatif.

Russian MoD has performed a series of high-precision strikes at the positions of terrorists, from which Russia’s Su-25 jet was shot down several hours prior – over 30 Jabhat-al-Nusra terrorists have been eliminated pic.twitter.com/cKnTyp0QsX — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 3 février 2018

Les forces russes ont effectué une série d’attaques de haute précision contre les positions des terroristes, dont le Su-25 de la Russie a été abattu plusieurs heures auparavant – plus de 30 terroristes du Front Al-Nosra ont été éliminés.

Russian Defence Ministry confirms #RuAF Sukhoi Su-25 jet has crashed in Idlib, most likely shot down by man-portable air-defence systems (MANPAD). The pilot ejected but was killed by militants on the ground #Syria. Pilot’s name not released yet. Our deepest, heartfelt condolences pic.twitter.com/ZstanoshO4 — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 3 février 2018

Le ministère russe de la Défense confirme que l’avion de la RuAF Sukhoi Su-25 s’est écrasé à Idlib, très probablement abattu par des systèmes portatifs de défense aérienne *MANPADS. Le pilote s’est éjecté mais a été tué par des terroristes au sol en Syrie. Le nom du pilote n’ a pas encore été dévoilé. Nos plus sincères et sincères condoléances.

Nos plus sincères et sincères condoléances, le ministère russe de la Défense

Video showing the site of the crash of a Russian jet after being shot down over Saraqib pic.twitter.com/tWGynAn62b — Michael A. Horowitz (@michaelh992) 3 février 2018

Video purportedly shows the incident itself (Su-25 deploying counter-measures?) #Syria pic.twitter.com/5WV787kht4 — Michael A. Horowitz (@michaelh992) 3 février 2018