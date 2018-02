Moscou a prouvé aux USA qu’il était un acteur incontournable au Moyen-Orient

Chef Poutine, oui Chef Xi! Faire échouer le plan américain en Syrie! Trop fort, mon gars! HaHaHa!😎😁😂

Le journal libanais Al-Binaa a publié un article sur les enjeux de la présence russe en Syrie.

Al-Binaa écrit que même si le président russe ne se vante pas trop du rôle joué par son pays dans la défense du territoire syrien, cette réalité n’échappe à personne et tout le monde sait que ce faisant, Moscou a tenté d’adresser un message direct aux Américains sur la place et le rôle non négligeables de la Russie au Moyen-Orient.

Le journal ajoute :

« Il est clair que la Syrie a été pour les États-Unis et la Russie un terrain fertile pour essayer leurs nouvelles armes.

En réalité, le terrain syrien a été une occasion en or, plus particulièrement pour l’armée russe, de renforcer ses activités terrestres, aériennes, navales et de renseignement, de découvrir les forces et les faiblesses de ses ennemis, à la tête desquels les États-Unis, et d’envoyer à ces derniers un message très clair.

Alors que Washington a annoncé officiellement sa politique de confrontation avec de grandes puissances mondiales telles la Russie et la Chine, Poutine, lui, a déclaré que 215 types d’armes russes avancées ont été testés pendant la guerre en Syrie. Ce faisant, il déclare en réalité la guerre froide aux États-Unis et ces armes russes avancées disent en réalité aux Américains :

1. La Russie a réussi à faire échouer le plan américain visant à soutenir les forces extrémistes syriennes et Daech, ainsi qu’à redéfinir la carte du Moyen-Orient sur une base tribale.

2. La Russie n’est pas la seule à jouir de cette avancée. De bonnes relations avec ses alliés ont fait de Moscou l’un des fournisseurs d’armes les plus prometteurs pour ses partenaires régionaux, en particulier pour l’Iran et la Syrie.

3. Le conflit américano-russe, qui a aussi des dimensions économiques, a entraîné une vaste relance de certains secteurs de l’économie russe suite aux progrès scientifiques et technologiques du programme d’armement russe.

4. Les armes que la Russie a utilisées en Syrie sont des armes dissuasives et cela envoie comme message à l’ennemi occidental qu’il ne faut pas entreprendre de nouveaux projets malsains pour la région.

5. En entrant dans la guerre en Syrie, Moscou a fait déjouer le plan de renversement du régime dans ce pays, un plan que les Russes ont découvert en faisant passer aux aveux les opposants syriens. Le terrorisme qui a frappé à plusieurs reprises Saint-Pétersbourg a été une raison suffisante pour la Russie de participer aux opérations militaires en Syrie. Les armes de Poutine ont été utilisées avant tout pour garantir la sécurité sur le sol russe. »

fr.awdnews.com