Le Président Poutine à Volgograd : 75e anniversaire de la victoire dans la bataille de Stalingrad

Vladimir Poutine a honoré les morts à Stalingrad

kremlin

A l’occasion du 75e anniversaire de la victoire de la bataille de Stalingrad, le Président a visité le Musée commémoratif historique de la bataille de Stalingrad sur Mamayev Kurgan. Il déposa une couronne à la Flamme Éternelle dans le Hall of Military Glory et honora la mémoire de ceux qui périrent d’une minute de silence.

Vladimir Poutine a également déposé des fleurs sur la tombe du maréchal de l’Union soviétique Vasily Chuikov, commandant de la 62e armée (8e Armée des gardes), qui s’est distingué lors de la défense de Stalingrad.

Le 2 février, la région de Volgograd est devenue le centre national des événements marquant le 75e anniversaire de la défaite des nazis face à l’armée soviétique dans la bataille de Stalingrad.

La bataille de Stalingrad fut l’une des plus longues et des plus grandes confrontations de la Seconde Guerre mondiale. La bataille fut un tournant dans la guerre et devint un précurseur de la Victoire le 9 mai 1945.

en.kremlin.ru

