🇷🇺Les Forces de Russie bombardent un convoi à Idlib

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 1h50 – Il y a quelques minutes, les forces aérospatiales russes ont effectué un puissant raid aérien au-dessus de la campagne orientale du gouvernorat d’Idlib, ciblant un convoi massif de rebelles djihadistes se dirigeant vers les lignes de front de l’armée arabe syrienne SAA.

Selon une source militaire à Damas, l’armée de l’air russe a reçu les coordonnées exactes du convoi djihadiste de l’aile de renseignement des Tiger Forces.

Une fois les coordonnées fournies par le renseignement avancé des Tiger Forces, l’armée de l’air russe a détruit tout le convoi djihadiste près de la ville stratégique de Saraqib, située le long d’une importante autoroute.

La source à Damas a signalé qu’au moins deux chars, trois véhicules armés pick-up et une moto ont été détruits par les attaques aériennes russes.

En plus de la destruction, un grand nombre de rebelles djihadistes qui se dirigeaient vers le front d’Idlib est ont été éliminés par l’attaque russe.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

