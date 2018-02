Ankara: « Nous ne sommes pas la France, qui a envahi l’Algérie »

Nous ne sommes pas la France, qui a envahi l’Algérie…les pays comme la France, sur ces sujets, n’ont pas de leçons à nous donner – Mevlüt Cavusoglu, Turquie

Si les déclarations du président français sur une éventuelle « invasion turque » de la Syrie ont été décryptées comme un ballon-sonde et une menace à peine voilée à l’encontre de Damas et non pas l’expression d’une quelconque inquiétude sur une situation dans laquelle Paris n’a cessé d’attiser le feu, la Turquie n’a pas du tout apprécié l’exploitation par les gouvernements français de ce que l’on appelle le « génocide Arménien ».

Macron va commémorer le génocide arménien… sans condamner la Turquie @Louis_Sputnik https://t.co/1SSZMBjmLP pic.twitter.com/f9cbuT2Rtn — Sputnik France (@sputnik_fr) 31 janvier 2018

Répondant aux préoccupations exprimées par Emmanuel Macron sur une éventuelle « invasion turque », le Chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, grand théoricien du vide selon Al-Jazeera du Qatar qui l’avait porté aux nues juste avant le déclenchement de ce que certains appellent « le printemps Arabe » a affirmé que la Turquie n’est la France, qui a envahi l’Algérie » (littéralement : Nous ne sommes pas la France, qui a envahi l’Algérie…les pays comme la France, sur ces sujets, n’ont pas de leçons à nous donner. »)

Macron met en garde la Turquie contre les risques d’une «opération d’invasion» de la Syrie ➡https://t.co/eWDWYg5B3X pic.twitter.com/oRNoK6Y5LQ — Le Figaro (@Le_Figaro) 31 janvier 2018

Et revoilà que le monde de 2018 retourne à 1827-1830, quelques années après le Congrés de Vienne de 1815 ratifiant la chute du Premier Empire et la défaite de Napoléon Bonaparte tout en transformant les frontières de l’Europe. Bref une époque d’escrocs d’un autre acabit un peu trop vieux jeu selon les [très hauts] standards actuels en la matière.

La Turquie évoque inévitablement la très étrange « Bacriade » d’Alger de 1827-1830 à chaque fois que la France exploite le génocide Arménien de 1915, que les turcs qualifient de famine consécutive à une guerre civile en pleine premiere guerre mondiale.

Échanges de bon procédés entre vieux alliés se detestant depuis bien avant que Charles de Habsbourg avaient tenté d’enlever Marseille il y a près de 500 ans.

En attendant les chars Leopard 2A5 turcs sont bien à Afrin en plein territoire syrien.

strategika51