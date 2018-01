La Russie met au point un nouveau système anti-aérien automoteur

Un système d’artillerie de calibre 57 mm, en mission de combat, permet de lutter contre différents types de cible, on est des champions!🤪😜😁

Le fabricant russe d’armement Uralvagonzavod a présenté la version pilote d’un nouveau système anti-aérien russe, le 2S38, à l’occasion de la visite que lui a rendue un membre de la commission militaro-industrielle de la Russie, Oleg Bochkaryov.

Le prototype du 2S38, complexe anti-aérien automoteur russe, a été présenté par l’entreprise publique Uralvagonzavod au président du collège de la commission militaro-industrielle de la Russie, Oleg Bochkaryov.

Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» #РусскаяВесна https://t.co/gF0Aj2USCW pic.twitter.com/J50TdUiuWq — RusNext РусскаяВесна (@rusnextru) 27 janvier 2018

Le système 2S38 est fabriqué sur la base du véhicule de combat d’infanterie BMP-3. Il est conçu pour des cibles aériennes telles que des drones, des missiles de croisière, des missiles air-sol, des appareils de l’aviation tactique et des hélicoptères d’attaque. Il est capable d’abattre les projectiles de lance-roquettes multiples et de détruire des cibles au sol et en mer.

Ce complexe anti-aérien est équipé d’un canon automatique de 57 mm et d’un système de détection et de visée optoélectronique qui permet d’effectuer des observations panoramiques à 360 degrés.

Pour la première fois, le concept du 2S38 avait été présenté lors du forum Armée-2017 en août dernier.

«Деривация-ПВО» и другие новинки калибра 57 ммhttps://t.co/GvjDqQfElC pic.twitter.com/Cp4ArEDwBQ — TOPWAR (@topwar_ru) 30 janvier 2018

fr.sputniknews.com

Caractéristiques principales

La portée maximale est de 6 km.

L’altitude maximale est de 4,5 km.

La cadence de tir est de 120 coups par minute.

Munitions complètes – 148 coups.

L’angle de guidage vertical est de 5 deg / + 75 deg.

Angle de guidage horizontalement – 360 degrés.

La vitesse maximale des cibles est de 500 m/s