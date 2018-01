Trois énormes mensonges ont servi de prélude à l’entrée en guerre contre la Libye

Guerre en Libye, Nicolas Sarkozy y est directement mis en cause

Lors d’un entretien accordé à Mediapart, Rony Brauman est revenu sur l’intervention militaire de 2011 en Libye. Il évoque les 3 affirmations qui ont permis de justifier l’entrée en guerre pour des raisons humanitaires :

les charniers de Benghazi et Tripoli

Pourtant, ces 3 affirmations, largement relayées à l’époque, ne sont basées sur aucun élément factuel.

lavoixdelalibye.com

le-blog-sam-la-touch.over-blog.com

mediapart.fr

Autour de 16′, Rony Brauman évoque les 3 mensonges majeurs qui ont justifié l’intervention en Libye. Le bombardement de Tripoli, « minutieusement décrit par BHL, n’a jamais eu lieu », et aucun élément factuel non plus pour Benghazi. #FakeNews autorisées https://t.co/qePC3bOxhd

— Aude Lancelin (@alancelin) 27 janvier 2018