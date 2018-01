Le Trésor américain menace de sanctionner des proches de Poutine

Vladimir Putin laid flowers at the Landmark Stone monument at the Nevsky Pyatachok, Leningrad

Washington a publié une liste d’officiels et d’hommes d’affaires russes susceptibles d’être sanctionnés pour punir Moscou de son ingérence supposée dans la dernière présidentielle américaine. Moscou réagit avec prudence.

C’est un avertissement pour l’heure sans frais visant les cercles les plus proches du président russe. Le département américain du Trésor a publié dans la nuit de lundi à mardi une liste d’officiels et d’hommes d’affaires russes, considérés comme des proches de Vladimir Poutine. Ces derniers sont susceptibles d’être sanctionnés pour punir Moscou de son ingérence supposée dans la dernière présidentielle américaine. La liste compte plus de 200 noms, dont ceux de 114 officiels et de 96 hommes d’affaires. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le premier ministre, Dmitri Medvedev, y figurent en bonne place aux côtés de plusieurs oligarques.

«Ce n’est pas le premier jour où nous subissons des manifestations d’agressivité à notre encontre», le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov

La décision du Trésor américain risque de détériorer encore davantage les relations déjà tendues entre Washington et Moscou. Le Kremlin a réagi toutefois avec prudence à la publication. «Nous devons d’abord analyser (la liste), cette publication est sans précédent», a déclaré lors d’un point presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. «Ce n’est pas le premier jour où nous subissons des manifestations d’agressivité à notre encontre. C’est pourquoi il ne faut pas céder aux émotions, nous devons d’abord tout comprendre et ensuite formuler notre position», a-t-il ajouté.

Le département du Trésor avait au préalable précisé que l’inclusion de ces personnes sur cette liste ne signifie pas qu’elles sont engagées dans une quelconque activité malveillante. Il explique les avoir désignées en raison de leur statut et de leur proximité avec le régime russe. Le Trésor américain avait jusqu’à lundi minuit pour publier cette liste, conformément à une loi adoptée l’an dernier par le Congrès. Le texte qui visait à punir la Russie notamment pour son attitude en Ukraine, adopté à une écrasante majorité par les parlementaires, avait été promulgué le 2 août à contrecœur par Donald Trump, qui en avait critiqué plusieurs dispositions clés.

La menace subsiste

Le département d’État américain a de son côté estimé que cette même loi avait eu pour effet d’amener des gouvernements étrangers à commencer à renoncer à des contrats d’armement avec des sociétés russes. Le ministère a dressé fin octobre une liste de 39 sociétés d’armement russe avec lesquelles il est désormais interdit de commercer, sous peine de sanctions. «Nous avons indiqué aujourd’hui au Congrès que cette législation et que sa mise en œuvre pénalise les ventes de l’industrie russe de la défense, a déclaré Heather Nauert, porte-parole du département d’État. De ce point de vue, puisque la loi fonctionne, des sanctions visant des entités ou des individus en particulier ne seront pas utiles puisque la loi suffit à dissuader.»

Toutefois, aux yeux du directeur de la CIA, Mike Pompeo, la menace d’une nouvelle ingérence russe subsiste avant les élections de mi-mandat en novembre. «Je n’ai pas vu de diminution importante de leurs activités», a-t-il expliqué dans une interview à la BBC lundi. «Je m’attends à ce qu’ils continuent à essayer et à faire cela, mais j’ai la conviction que l’Amérique sera capable d’avoir des élections libres et équitables (et) que nous repousserons (les ingérences) suffisamment efficacement pour que leur impact sur nos élections ne soit pas important», a-t-il poursuivi. Lors des élections de mi-mandat en novembre prochain les démocrates tenteront de reconquérir la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat.

Vladimir Poutine a participé à des événements commémoratifs marquant le 75e anniversaire de la rupture du siège nazi de Leningrad.

Au cimetière commémoratif de Piskaryovskoye, le Président a rendu hommage à la mémoire des habitants de Leningrad et des défenseurs de la ville en déposant des fleurs sur le monument à la patrie. Le Président a ensuite visité le complexe militaro-historique Nevsky Pyatachok, où il a déposé des fleurs au monument de pierre de Landmark.

Des rassemblements et des événements sont traditionnellement organisés à Saint-Pétersbourg et dans la région de Leningrad le 18 janvier en mémoire de la rupture du siège nazi de Leningrad. Des anciens combattants de la Grande Guerre patriotique de 1941-1945, des représentants d’organisations de jeunesse, des habitants et des invités de la ville participent à ces manifestations.

Le siège de Leningrad par les troupes nazies a duré 872 jours du 8 septembre 1941 au 27 janvier 1944.

Le cimetière commémoratif de Piskaryovskoye est le plus grand cimetière des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Dans 186 fosses communes, 420 000 habitants de la ville sont enterrés, morts de faim, bombardés et bombardés, ainsi que 70 000 soldats qui ont défendu Leningrad.

La pierre commémore les soldats qui ont combattu pendant le siège de Nevsky Pyatachok. Nevsky Pyatachok est la désignation conventionnelle d’une tête de pont sur la rive gauche de la Neva, que les soldats du Front de Leningrad ont défendue pendant la bataille de Leningrad. Les combats ont été menés ici dans le but de briser le siège.

L’opération Iskra pour briser le siège de Leningrad a eu lieu du 12 au 18 janvier 1943 sur Nevsky Pyatachok et s’est terminée triomphalement par une rencontre des fronts de Volkhov et Leningrad près du village de Maryino. Le siège fut complètement brisé un an plus tard, le 27 janvier 1944. en.kremlin.ru

