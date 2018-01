🔴Un livre recense les crimes du Mossad : la vérité sur les services israéliens

Kidnappings, assassinats de civils innocents, empoisonnement
 Tout y passe. Le Mossad, qui traĂźne dĂ©jĂ la rĂ©putation d’ĂȘtre l’un des services de renseignement les plus sanguinaires au monde, se rĂ©vĂšle ĂȘtre aussi une machine Ă tuer dĂ©nuĂ©e de valeurs morales puisqu’il n’hĂ©site pas, par exemple, Ă exĂ©cuter froidement des enfants pour accomplir une «mission».

Dans son nouvel ouvrage intitulĂ©Â Rise and Kill First : The Inside Story and Secret Operations of Israel’s Assassination Program, le journaliste et auteur israĂ©lien Ronen Bergman rĂ©vĂšle que le service action du service de renseignement israĂ©lien a assassinĂ© ces derniĂšres annĂ©es au moins 3 000 personnes. «Au total, on parle d’au moins 3 000 victimes parmi lesquelles des personnes ciblĂ©es, mais aussi les innocents qui se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment», Ă©crit Ronen Bergman, dont le livre lĂšve ainsi un peu plus le voile sur les pratiques du Mossad.

Le journaliste israĂ©lien dĂ©voile, par ailleurs, dans son livre, qui sera publiĂ© le 23 janvier par le journal allemand Der Spiegel, qu’au cours de la deuxiĂšme intifada palestinienne, le Mossad a assassinĂ© plusieurs personnes, dont des militants du mouvement Hamas. Pour les besoins de son enquĂȘte, Ronen Bergman a interviewĂ© un millier de personnes, dont six anciens chefs du Mossad et six dirigeants israĂ©liens, dont Ehud Barak, Ehud Olmert et Benjamin Netanyahu. L’ouvrage examine l’évolution du systĂšme d’espionnage israĂ©lien jusqu’en automne 2017, les missions du Mossad et les processus de prise de position de ce systĂšme.

Ce livre sort Ă un moment oĂč TĂ©hĂ©ran accuse IsraĂ«l d’avoir Ă©tĂ© indirectement impliquĂ© dans les rĂ©centes manifestations antigouvernementales. Le 4 janvier dernier, le procureur gĂ©nĂ©ral de l’Iran, Mohammad Jafar Montazeri, avait nommĂ©ment dĂ©signĂ© ceux que les autoritĂ©s iraniennes estiment ĂȘtre Ă l’origine des troubles. Il avait mentionnĂ© le nom de Michael Andrea, un ancien agent de la CIA qui serait en relation avec le Mossad. Les mobilisations antigouvernementales ont bĂ©nĂ©ficiĂ© Ă©galement, selon Mohammad Jafar Montazeri, du soutien de l’Arabie Saoudite.

Yossi Cohen, le chef du Mossad, n’a pas dĂ©menti. Il a affirmĂ©, au contraire, que les services secrets israĂ©liens Ă©taient attentifs Ă la situation du pays. Lors une intervention dans le cadre d’une convention du ministĂšre des Finances Ă El-Qods le 9 janvier dernier, le chef du Mossad Yossi a dĂ©clarĂ© Ă ce sujet : «Nous avons des yeux, des oreilles et bien davantage en Iran.» Selon lui, les manifestations iraniennes, motivĂ©es par «la situation Ă©conomique», ne dĂ©boucheront sur rien de «formidable», c’est-Ă -dire une «rĂ©volution sociale». «Peut-ĂȘtre cela arrivera-t-il Ă l’avenir», a-t-il nĂ©anmoins ajoutĂ©.

