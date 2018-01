Erdogan, Chef de guerre en Syrie

La Turquie dans une confrontation directe avec les Etats-Unis, face aux soldats amĂ©ricains Ă Manbij!đŸ˜©đŸ™„đŸ€”

Syrie, la Turquie tente d’Ă©tablir une tĂȘte de pont en poursuivant le plan initial derriĂšre le conflit au Levant.

Si l’on fait abstraction de la narration officielle turque, les forces armĂ©es de la RĂ©publique de Turquie, l’une des plus grandes armĂ©es de l’Alliance atlantique (OTAN) en termes d’effectifs, est intervenue au Nord de la Syrie pour soutenir directement la rĂ©bellion syrienne contre les forces kurdes et le gouvernement syrien.Â

La stratĂ©gie militaire turque demeure floue et d’une extrĂȘme ambiguĂŻtĂ©. Officiellement, il s’agit de frapper les forces des YPG kurdes, assimilĂ©es au Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK). Dans les faits, le deuxiĂšme Corps d’ArmĂ©e turc dont le QG est basĂ© Ă Hatay tente de remettre sur selle l’ArmĂ©e libre syrienne (ASL), une organisation rebelle quasiment dĂ©cimĂ©e lors de la guerre en Syrie et Ă court terme Ă©tablir une tĂȘte de pont suivant l’axe Afrin-Minbej tout en permettant la jonction des rebelles HTS (Instance de LibĂ©ration du Levant) d’Idlib avec les rebelles Ennosra-IS des enclaves non libĂ©rĂ©es de la province d’Alep dans un premier temps puis Ă©tablir une zone sous influence turque adjacente Ă la zone sous occupation US de l’extrĂȘme Nord-Est syrien et prĂšs des confins syro-irakiens.

En termes plus prĂ©cis, l’opĂ©ration turque vise la division de la Syrie en trois zones et Ă s’assurer le contrĂŽle d’une de ces zones s’étendant de la mer MĂ©diterranĂ©e Ă l’ouest jusqu’à la zone US Ă l’est et de la province turque de Hatay au Nord jusqu’a Afrin au Sud. Cela explique les frictions entre Ankara et Washington mais Ă©galement la volontĂ© des pays hostiles Ă la Syrie de divertir l’effort de guerre syrien du sud du pays (45 % des forces syriennes sont dĂ©ployĂ©es autour de la capitale Damas et le long de l’axe Damas-LattaquiĂ©) et d’îter toute forme de pression militaire prĂšs du plateau du Golan.

Mensonges, diversion, dissimulation des objectifs rĂ©els de cette opĂ©ration baptisĂ©e ironiquement « Rameau d’Olivier », un nom de code dont raffolent les faucons israĂ©liens, et Ă la fin exploitation du conflit anti-Kurde Ă des fins gĂ©ostratĂ©giques en s’appuyant directement sur les rebelles syriens pour acquĂ©rir une zone d’influence au Nord (Ankara Ă©voquait une zone d’exclusion aĂ©rienne au nord de de la Syrie dĂšs 2012 ! ), Erdogan ne fait que poursuivre le plan initial de changement de rĂ©gime en Syrie en intervenant directement aux cĂŽtĂ©s d’une rĂ©bellion que la Turquie a soutenu a bouts de bras depuis le dĂ©but. Sauf que les turcs ne sont pas seuls en Syrie.

Les russes et les iraniens soutiennent Damas, les américains protÚgent une partie de la rébellion, laquelle est aux prises avec les groupes que soutient la Turquie sur le partage du butin mais pas sur la nécessité de renverser le régime et détruire la République Arabe de Syrie et la remplacer par un chaos sans fin.

Cela se passe sur le flanc mĂ©ridional de l’OTAN, Ă un moment oĂč le conflit au Levant entame sa septiĂšme annĂ©e consĂ©cutive sans aucune perspective de paix parce que les objectifs de cette guerre dĂ©passent de loin le cadre restreint syrien ou son environnement rĂ©gional. Les desseins du Grand jeu visent l’hĂ©gĂ©monie universelle et pour y accĂ©der, le chemin de Damas, aussi Ă©troit soit-il, est devenu la seule voie incontournable sous peine d’assister Ă un effondrement de l’empire.

strategika51